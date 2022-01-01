По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 57 пар. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 64 года, невесте - 64;

- зарегистрированы 13 разводов;

- зарегистрированы 70 новорожденных: 26 девочек и 44 мальчика. Имена недели: Лия, Варвара, Илария, Малика, Жангир, Шахназ, Альфия, Линара, Василина, Милена. Самому молодому папе - 19 лет, маме - столько же. Самому зрелому папе - 46 лет, маме - 41 год;

- умерли 62 человека: 36 женщин и 26 мужчин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 387 человек, 294 из них стали донорами, в том числе 41 житель г. Рудного и 45 жителей с. Аулиеколь, забор крови у которых был осуществлен выездной бригадой.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 7 149 вызовов, из них 1 289 - к детям;

- поступили 20 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 22 человека, 20 человек доставлены в больницу;

- скорая помощь доставила в больницы 1 451 человека.