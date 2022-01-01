Депутат Ермурат Бапи предлагает запретить выезд из страны бывшим высокопоставленным чиновникам, которые знают гостайны. Это заявление сделано после визита экс-президента Нурсултана Назарбаева в Москву. Вы поддерживаете такой запрет? Да. Это необходимо в целях обеспечения национальной безопасности страны.

Да. Такие визиты вызывают смуту в правящих кругах Казахстана.

Нет. Разглашение гостайны и так запрещено и строго карается законом.

Нет. Работа на правительство не должна караться ограничениями, тем более на пенсии.

