Куда пойти с 9 по 15 октября
Потехе - час!
|
Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
|
11 октября,
12.00
|
«Сундучок со сказками», Н. Жанбекова, сказка
|
11 октября,
14.00
|
«Ертегілер сандығы», Н. Жанбекова
|
12 октября,
10.00
|
«Мишка косолапый», А. Жанбекова, сказка
|
12 октября,
11.00
|
«Маймақ қонжық», А. Жанбекова, сказка
|
12 октября,
12.00
|
«Аленький цветочек», С. Аксаков, сказка
|
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел. 54-78-34 (касса)
|
10 октября,
18.30
|
«Амок. P. S.», Н. Мазур, драма
|
11 октября,
17.00
|
«Амок. P. S.», Н. Мазур, драма
|
Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
|
10 октября,
15.00
|
«Искусство портрета» - открытие персональной выставки члена Союза художников РК Вадима Быкова
|
В течение месяца
|
«Грани реальности» - персональная выставка Рейхан Айтуаровой (г. Астана)
|
Филармония им. Е. Умурзакова
м-н Юбилейный, 56, Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
|
11 октября, 11.00
|
Литературно-музыкальный вечер памяти Нагашыбая Мукатова «Қазақтың қарапайым бір ұлымын»
|
16 октября,
18.30
|
Турсунбек Кабатов. Сольный творческий вечер, новая программа. 7+
|
ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел. 26-72-28
|
9 октября,
19.00
|
«MILLION и Bayguys» - баттл-шоу двух легендарных команд комиков
|
10 октября,
18.30
|
Жандарбек Бұлғақовтың пен Сырым Әуезханның. «Жан-Сырым», концерт. 6+
|
Областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина 111,
тел. 50-03-54
|
В течение месяца
|
«Огонь, мерцающий в сосуде» - выставка работ ветерана внутренних дел, полковника в отставке Анатолия Чернушки
