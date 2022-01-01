НашАфишка

Куда пойти с 9 по 15 октября

Потехе - час!

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

11 октября,

12.00

«Сундучок со сказками», Н. Жанбекова, сказка

 

11 октября,

14.00

«Ертегілер сандығы», Н. Жанбекова

12 октября,

10.00

«Мишка косолапый», А. Жанбекова, сказка

 

12 октября,

11.00

«Маймақ қонжық», А. Жанбекова, сказка

 

12 октября,

12.00

«Аленький цветочек», С. Аксаков, сказка

 

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел. 54-78-34 (касса)

10 октября,

18.30

«Амок. P. S.», Н. Мазур, драма

 

11 октября,

17.00

«Амок. P. S.», Н. Мазур, драма

 

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

10 октября,

15.00

«Искусство портрета» - открытие персональной выставки члена Союза художников РК Вадима Быкова

В течение месяца

«Грани реальности» - персональная выставка Рейхан Айтуаровой (г. Астана)

Филармония им. Е. Умурзакова

м-н Юбилейный, 56, Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

11 октября, 11.00

Литературно-музыкальный вечер памяти Нагашыбая Мукатова «Қазақтың қарапайым бір ұлымын»

 

16 октября,

18.30

Турсунбек Кабатов. Сольный творческий вечер, новая программа. 7+

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел. 26-72-28

9 октября,

19.00

«MILLION и Bayguys» - баттл-шоу двух легендарных команд комиков

10 октября,

18.30

Жандарбек Бұлғақовтың пен Сырым Әуезханның. «Жан-Сырым», концерт. 6+

Областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина 111,

тел. 50-03-54

В течение месяца

«Огонь, мерцающий в сосуде» - выставка работ ветерана внутренних дел, полковника в отставке Анатолия Чернушки