Депутат мажилиса Абзал Куспан заявил, что Казахстан вошел в четверку стран мира по числу договорных матчей, и потребовал расследовать схему, в которую вовлечены футболисты и тренеры. Что нужно сделать для борьбы с этим явлением? Провести показательный судебный процесс над участниками такой схемы.

Исключать из чемпионата Казахстана футбольные клубы, уличенные в «договорняках».

Усилить пропаганду честной игры среди футболистов и спортивных функционеров.

Повысить зарплату футболистам и судьям, чтобы не поддавались на искушение.

