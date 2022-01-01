Когда в Кустанае появились первые огороды и сады с деревьями, на которых яблоки растут



Садоводческое товарищество «Мичуринец». Кустанай. Май 1971 г.



Из «Обзоров Тургайской области» за 1881 год можно узнать, что посевы огородных растений производились в четырех городах области и арендаторских поселках Николаевского уезда (с 1895 года - Кустанайский уезд). Посевы тогда не превышали объемов собственных потреблений. Огороды и бахчи жителей Тургая и Кустаная дали хороший урожай, в остальных местностях огороды погибли вследствие засухи и «появившегося на огородных овощах особого червя».

Повсеместно практиковалось разведение овощей воинскими частями. В 1884 году, помимо огородничества, началось разведение «торговых растений: табака, льна, пеньки и подсолнуха». В Кустанайском уезде овощи разводили гораздо в большем количестве, так что встречались они и на местных базарах. Разведением растений занимались жители Кустаная, Александровской, Боровской волостей, преимущественно оседлое население.

Поскольку Кустанай являлся самой большой деревней уезда, то интересно знать, что горожане проявляли большой интерес к познанию сельскохозяйственных наук. Агрономов тогда можно было по пальцам пересчитать, но они создали свое агрономическое общество и активно занимались просветительной деятельностью через газету, беседы, лекции, вечера. Общество располагало прокатными пунктами, показательным полем с садом, огородными посевами зерновых. Среди активных членов общества выделялся настоящий энтузиаст-подвижник, агроном И. Н. Стаховский.

В 1940-е годы на берегу Тобола за городом на 12 га земли, защищающей Кустанай от ветров и пыльных бурь, раскинулся плодовый сад колхоза «Красный передовик», в котором буйно цвели плодовые деревья крымка, ранетка, анисовка, апорт. Там росло 5 000 деревьев. Сорта плодовых деревьев выводились и размножались, в результате были получены 36 сортов желтой антоновки, прет-китайки, славянки таежной. Все хорошо перенесли суровую Кустанайскую зиму и принялись.

В 1941 году Кустанайский облисполком отвел земельный участок из городских земель площадью 150 га за рекой Тобол для вновь организованного государственного плодово-ягодного питомника. В 1944 году были заложены плодовые питомники в колхозах и совхозах в Федоровском, Кустанайском, Затобольском районах по 0,5 га (яблоня, слива, вишня).

В 1945 году организовали государственный сортоиспытательный участок овоще-бахчевых культур на базе колхоза «Красный передовик».

Весной 1949 года по распоряжению Кустанайского горисполкома взяли на учет всех жителей города, имеющих фруктовые сады и ягодники и организовали обмен опытом.

Освоение целинных земель дало возможность колхозам и совхозам Кустанайской области значительно расширить площади не только зерновых, но и сельскохозяйственных культур. Очень нужен был добрый урожай и для укрепления экономики, но природа не была очень ласково расположена, да и земледелие велось примитивно, без учета местных особенностей.

В 1954 году совхозы области собрали подсолнечника 1,5 тыс. центнеров, картофеля - 23,7 тыс. центнеров, овощей - 96 тыс. центнеров, бахчевых - 22,7 тыс. центнеров. Количество производимых овощей и картофеля не обеспечивало потребностей населения, и область завозила эти продукты из других регионов.

В 1957 году в горисполком Кустаная начали поступать заявления от трудящихся по поводу организации садоводческих товариществ. Председатель горисполкома Великанов своим распоряжением отвел земельный участок площадью 6 га вблизи реки Тобол для развития коллективного садоводства. Так начали зарождаться товарищества садоводов-любителей.

Газета «Ленинский путь» рассказала на своих страницах о первом коллективном саде в Кустанае. Его хозяин - Кустанайское товарищество садоводов - объединило более 200 человек. Это рабочие и служащие областного центра, пенсионеры, члены семей военнослужащих. Избрано правление из 9 человек под председательством пенсионера В. И. Выдрина. Общество расположилось в пойме реки Тобол. Площадь разбита на кварталы, кварталы - на участки, которые закреплены за каждым членом товарищества в бессрочное пользование. Площадь одного участка - 8 соток. Цель общества - развитие коллективного садоводства и отдыха членов товарищества и их семей. Принимали всех желающих не моложе 18 лет, вступительный взнос - 100 руб. и 200 руб. паевых. На собранные средства правление приобрело 2 насоса с двигателями, электромотор, чугунные трубы, строевой лес. Сооружен земляной магистральный канал протяженностью 500 метров. В Челябинске закуплено 800 саженцев стелящейся яблони и 50 корней малины, в Алма-Ате - 600 корней войлочной вишни. Каждому члену общества досталось по 4-5 саженцев и 20 корней малины. Сами приобретали крыжовник, черную смородину, сливу, виноград. Многие садоводы использовали овощи для продажи на базаре. Эти лица были строго предупреждены, вплоть до исключения из товарищества. С водой были проблемы, многие стали строить шахтные колодцы глубиной до 5 метров. Развитие садоводства задерживалось из-за отсутствия сортоиспытательного питомника, который находился в стадии организации.

В 1966 году появился участок с коллективным садом в северном районе между дорогой Кустанай - Федоровка и базой саночистки с наименованием «Юбилейный», а по рудненской трассе - товарищество садоводов им. Чапаева. В 1967 году отведен земельный участок для садоводов завода химволокна и Кустанайского КЖБИ за логом вдоль автодороги Кустанай - Рудный («Химик», «КЖБИ»).

Обществу садоводов работников дорожно-строительного треста № 3 и мехколонны № 58, организованному в 1968 году, присвоили наименование «Дорожник». В 1969 году был зарегистрирован устав садоводческого общества «Геолог». Все садовые общества принимали устав, который обязан выполнять каждый садовод, а вместе с тем - правила внутреннего распорядка.

В 1972 году при садовых товариществах организовали пункты по приему излишков урожая: овощей, фруктов, ягод. Сады расширяли свои владения вокруг города: «Автомобилист», «Железобетонщик», «Магистраль» начали действовать в 1979 году. «Пригородное», «Колос», «Элеваторщик» - в 1983 году. «Монтажник», «Камвольщик» - в 1984 году.



Садоводческое общество «Дорожник». Костанай. Лето 2005 г.