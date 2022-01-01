По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 36 пар. Самому молодому жениху - 21 год, невесте - 19 лет. Самому зрелому жениху - 57 лет, невесте - 59 лет;

- зарегистрированы 4 развода;

- зарегистрированы 50 новорожденных: 22 девочки и 28 мальчиков. Имена недели: Амаль, Эсин, Байман, Рамиль, Алпамыс, Махди, Алан, Хамзат, Тамирлан, Асан, Аиша, Эмилия, Айшабиби, Ника, Амре, Дара, Селима;

- умерли 57 человек: 32 женщины и 25 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 5 427 вызовов, из них 1 206 - к детям;

- поступили 17 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 23 человека, 18 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 223 человека.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 269 человек, 213 из них стали донорами. Также бригада на выезде совершила забор крови у 20 сотрудников АО КОФ «Халык Банк» (Костанай) и 18 жителей Рудного.