Специализированный межрайонный административный суд Костанайской области рассмотрел иск директора ИП «БМК Береке» Андрея Савельева (обслуживает 11 домов в одноименном микрорайоне) к департаменту Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области.

Решение сегодня, 30 мая, на брифинге прокомментировала судья СМАС Алия ЖАУАРОВА.

Жжители 11 домов в микрорайоне Береке уже месяц остаются без горячей воды. По словам директора БМК, отключение произошло из-за долгов жильцов перед его компанией. В результате у котельной образовалась задолженность перед поставщиком газа, который прекратил подачу топлива.

Ранее Савельев пояснял «НГ», решение проблемы он видит в увеличении тарифа на 30%. По его словам, тариф недавно повышали, но всего на 3%.

26 ноября 2024 года департамент утвердил тариф с 1 декабря на уровне 5185 тенге 09 тиын за 1 Гкал (без НДС), включая 5019 тенге - для населения и 17 854 тенге 44 тиын - для остальных потребителей. 26 декабря Савельев подал иск в суд о признании приказа департамента об утверждении тарифа недействительным и незаконным.

- В суде предприниматель заявлял, что этот тариф не покрывает его расходы, в том числе по кредиту, взятому на приобретение котельной в 2021 году. Говорил, что тариф нарушает его права, как ИП, препятствует занятию предпринимательской деятельностью, угрожает бесперебойной работе по отоплению 11 жилых домов. Он также ссылался на инфляцию, рост задолженности среди жильцов и необходимость повышения зарплат персоналу, - сообщила на брифинге Жауарова. - В суде также были заслушаны представители департамента, а также председатели ОСИ домов, подключённых к этой котельной.

Суд пришёл к выводу о том, что департамент учёл все обоснованные расходы предпринимателя, а задолженность населения не критична. Также выяснилось, что в январе 2025 года предприниматель уже погасил кредит, взятый на приобретение котельной.

Поэтому в удовлетворении иска было отказано. В законную силу решение еще не вступило - Савельев подал жалобу в Костанайский областной суд.

5 мая аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании заявил, что проблему нужно решать. Посетовал, что владелец БМК отказался безвозмездно передать котельную со всем оборудованием на баланс КТЭК, подчеркнув, что «это не рейдерский захват», а власти лишь хотят «обеспечить жителей теплом».

Получить комментарий от директора БМК у корреспондента "НГ" пока не получилось.

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