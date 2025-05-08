В конце апреля - начале мая в Алматы прошел континентальный турнир по большому теннису ATF 14 & UNDER G2 ALMATY среди спортсменов, чей возраст не превышает 14 лет.

Мирон Модогоров (слева) - серебряный призер турнира ATF 14 & UNDER G 2 ALMATY в одиночном разряде / Фото instagram.com/ktf_kostanay_tennis

В соревнованиях приняли участие юные теннисисты из стран, входящих в Азиатскую федерацию тенниса: Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Соревновательные сетки турнира в одиночном разряде и у юношей, и у девушек были рассчитаны на 32 участника. В турнире среди юношей выступил и воспитанник костанайской ДЮСШ № 2 Мирон Модогоров, тренирующийся под руководством Максима Красноцветова.

В начале года Модогоров стал бронзовым призером в одиночном разряде и завоевал серебро в парном разряде на проходившем в рамках Казахстанского теннисного тура турнире в Актобе - Aktobe Gold 14&Under G2.

В южной столице, выступая в одиночном разряде, костанайский теннисист без особых проблем прошел первых два круга, одержав уверенные победы в двух сетах на стадиях 1/16 и 1/8 финала. В четвертьфинале соперником Модогорова стал Адилжан Сандыбек из Уральска, матчи с которым у него всегда получаются очень упорными, но пока не приносившими ему побед.

Не стал исключением по накалу борьбы и матч в Алматы, который продлился 3 часа и 10 минут - такое не часто встретишь и в противостояниях взрослых теннисистов. Первый сет остался за представителем Уральска - 6:4. Со счетом 3:0 повел Сандыбек и во втором сете, но выглядевшее достаточно комфортным преимущество в итоге оказалось недостаточным. Модогоров сумел собраться и сравнять счет по партиям - 1:1. Третий сет вновь неудачно начал наш спортсмен, уступив в первых двух геймах. Однако костанаец смог довести дело до тай-брейка, который достаточно легко выиграл, одержав первую в своей карьере победу над Адилжаном Сандыбеком.

В полуфинале Модогорову противостоял второй сеяный номер турнира Максим Ким из Бишкека, сильнейший игрок Кыргызстана в возрастной категории до 14 лет. Костанаец, находясь под впечатлением от важной победы в четвертьфинале, стал победителем и в матче за выход в финал, переиграв кыргызстанца в двух сетах, первый из которых и вовсе получился «сухим» - 6:0 и 6:4.

Вторым финалистом турнира стал также казахстанец Ярослав Бобров из Шымкента.

А вот в решающем матче, ставшим первым для Мирона Модогорова финалом на престижном международном турнире такого уровня, все же сказалось волнение, и он уступил в двух партиях - 2:6, 2:6, став серебряным призером ATF 14 & UNDER G 2 ALMATY в одиночном разряде.

Призеры турнира ATF 14 & UNDER G 2 ALMATY в парном разряде среди юношей / Фото instagram.com/ktf_kostanay_tennis

Кроме этого, Мирон Модогоров выступил и в парном турнире, где его напарником был Ельжан Пакирдинов из Астаны. Костанайско-астанинский дуэт также завоевал серебряные медали, дойдя до финала, переиграв в полуфинале пару из Кыргызстана.

После успешного выступления в турнирах уровня ATF игрокам присуждаются очки, идущие в зачет азиатского рейтинга, повышение в котором ждет и Мирона Модогорова.