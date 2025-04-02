Судья признал подсудимых виновными и приговорил их к 1 году ограничения свободы и общественным работам. Иск потерпевшей удовлетворил частично и постановил взыскать в пользу Анель Баймурзиной суммарно более 2 млн тенге.

Пока судья оглашал приговор, подсудимые оглашали свой приговор своему судебному оппоненту - в нем были и обвинения в убийстве их матери, и заявление о том, что Баймурзина - "армянка, и ей в радость убивать мусульман".

- Аллах пусть убьёт того, кто виновен! - прокричала одна из подсудимых, говоря о юристах, представлявших Анель.

Напомним, согласно материалам дела, в ночь с 17 на 18 декабря 2024 года бригада областной станции скорой помощи приехала на вызов к пациентке в Костанае, у которой были проблемы с сердцем. Во время вызова у больной прекратилась сердечно-дыхательная деятельность, два фельдшера в течение 30 минут проводили реанимационные действия. Смерть предотвратить не удалось. После этого медработники выразили соболезнования, но две дочери умершей напали на них. В результате 24-летняя фельдшер Анель Баймурзина попала в больницу с сотрясением мозга, ушибом живота и вырванными волосами.

Читайте также:

"На полу лежали волосы" - Подробности избиения фельдшера скорой помощи рассказали в суде Костаная

"Лживое государство!" - На процессе по делу об избиении фельдшера в Костанае подсудимая накричала на следователя

"Я до неё доберусь" - Как вели себя избившие фельдшера скорой помощи сёстры, рассказали свидетели в суде Костаная

“Кричала, чтобы я тоже умерла“: суд по делу об избиении фельдшера скорой начался со скандала