В суде №2 начался судебный процесс над сестрами, избившими фельдшера, которая приехала на вызов домой к пациентке. По материалам дела, 41-летняя и 51-летняя женщины, узнав о смерти матери, набросились на фельдшера Анель Баймурзину с кулаками. В итоге медик сама оказалась на больничной кровати с сотрясением мозга.

Напомним, в ночь с 17 на 18 декабря бригада Костанайской областной станции скорой помощи приехала на вызов к пациентке, у которой были проблемы с работой сердца. Во время вызова у больной прекратилась сердечно-дыхательная деятельность, два фельдшера в течение 30 минут проводили реанимационные действия. Смерть предотвратить не удалось. После этого медработники выразили соболезнования, но родственники умершей напали на них. 24-летняя фельдшер попала в больницу с сотрясением мозга и ушибом живота.

Открытый судебный процесс по резонансному делу начался с громких протестов: подсудимые выступили против присутствия прессы в зале.

Еще до объявления состава суда, обвиняемые заявили отвод судье, но его отклонили. Женщины всячески нарушали порядок судебного заседания, комментировали выступающих, отказались снимать верхнюю одежду и головные уборы.

Женщины обвиняются по статье 108 УК "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное группой лиц в отношении лица, осуществляющего служебную деятельность". Они категорически не согласны с обвинением.

"Достоверно зная, что потерпевшая Баймурзина является медицинским работником, находится при исполнении своих служебных обязанностей, осознавая общественную опасность, предвидя неизбежность общественно-опасных последствий и желая их наступления, умышленно, на почве личной неприязни, на фоне констатации биологической смерти матери, выражаясь нецензурной бранью, схватила Баймурзину за волосы, дергая из стороны в сторону, повалив на пол нанесла телесные повреждения в виде царапин в области лица с правой стороны и двух ударов в область живота", - заявила в ходе судебного заседания гособвинитель Алма Нурсеитова.

Фельдшер скорой помощи, рассказала в суде, что во время инцидента мужчины не могли оттащить двух женщин, набросившихся на нее.

"Во время реанимации, когда я вводила препарат, она постоянно дергала меня за руку, торопила:"Давайте быстрее". Реанимация, к сожалению, прошла безуспешно. Мы не смогли спасти пациентку. Мой второй фельдшер выразил соболезнования, но женщины не стали нас слушать. Мы пытались объяснить, почему так произошло, ведь пациентка долго болела, на протяжении месяца нигде не наблюдалась и не принимала никаких препаратов, кроме нитроглицерина. Дочери умершей начали нас оскорблять, затем одна из них схватила меня за волосы и начала наматывать их на кулак с такой силой, что пошла кровь. Она требовала показать удостоверение личности, чтобы написать жалобу и "засадить нас в тюрьму". Вела себя очень агрессивно. Когда ударила меня, кричала, чтобы я тоже так же умерла", - вспоминает пострадавшая фельдшер.

Напомним: 19 декабря 2024 года стало известно, что в Костанае родственники больной женщины избили фельдшера скорой помощи, приехавшую на вызов. Как сообщил ранее руководитель станции скорой помощи Давида Саркисяна, вызов поступил на станцию поздним вечером. Пациентка жаловалась на проблемы с сердцем и одышку.

На вызов тогда выехала бригада в составе двух фельдшеров и водителя, которая прибыла на место в течении 4-5 минут. Врачей сразу встретили агрессивно. Во время осмотра у пожилой пациентки прекратилась сердечно-дыхательная деятельность.

Бригада медиков сразу же приступила к реанимации, проведя интубацию трахеи и мониторинг сердечной деятельности с помощью дефибриллятора. Реанимационные мероприятия длились 30 минут, однако спасти пациентку не удалось - была констатирована биологическая смерть.

Как сообщалось ранее, уже во время реанимации пациентки в адрес медицинских работников начали поступать угрозы, оскорбления и нецензурная брань, а после объявления о смерти женщины ее дочери напали на сотрудников скорой. В частности, пострадала 24-летняя фельдшер - ей нанесли удары по лицу и вырвали часть волос.

Пострадавшая Анель Баймурзина четыре года работает на станции скорой помощи. Ей наносили побои руками и ногами. Второй фельдшер и водитель пытались разнять женщин. Это удалось сделать только соседу. Анель с сотрясением головного мозга, травмой живота и множественными ушибами была госпитализирована.

Фото Tengrinews.kz