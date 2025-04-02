Ранее водитель кареты скорой помощи рассказал, что одна из подсудимых держала Анель за волосы и била, и даже показал в суде, как именно. Он же поведал, что женщина из соседней квартиры спрятала фельдшера у себя дома и вызвала полицию и скорую.

На слушании 1 апреля дал показания её муж, который также был свидетелем происходящего.

Водитель скорой показывает суду на Анель Баумурзиной, как её избивали / Фото из архива "НГ"

Согласно материалам дела, в ночь с с 17 на 18 декабря 2024 года бригада областной станции скорой помощи приехала на вызов к пациентке в Костанае, у которой были проблемы с сердцем. Во время вызова у больной прекратилась сердечно-дыхательная деятельность, два фельдшера в течение 30 минут проводили реанимационные действия. Смерть предотвратить не удалось. После этого медработники выразили соболезнования, но две дочери умершей напали на них. В результате 24-летняя фельдшер Анель Баймурзина попала в больницу с сотрясением мозга, ушибом живота и вырванными волосами.

Дело рассматривают в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области.

Согласно показаниям свидетелей, младшая сестра держала Анель за волосы и царапала лицо / Фото из архива "НГ"

Жителя соседней квартиры Игоря САЛАТОВА допросили онлайн.

- После того, как я пытался разжать пальцы (подсудимой - "НГ"), я решил надавить на предплечье и освободил волосы девушки (фельдшера - "НГ"), - зачитал показания Салатова с очной ставки представитель Баймурзиной Талгат БАЗАРХАНОВ. - После чего я помог ей подняться и на лице увидел гематомы, всё лицо было красным, но крови не было. Также на полу лежали волосы девушки - как я понял, медицинского работника. Далее я отвёл её к себе в квартиру.

Базарханов задал свидетелю вопрос:

- В части, что вы увидели волосы девушки на полу, вы подтверждаете эти показания?

Салатов ответил, что не может вспомнить события того вечера сейчас, спустя несколько месяцев, но поскольку протокол озвученных показаний им подписан, свидетель их подтверждает.





Фото из архива "НГ"

- Вы обратили внимание, что у меня волосы такого же цвета, как у Баймурзиной, и почти такой же длины, и у меня везде по всей квартире волосы разбросаны? - отреагировала подсудимая. - Вы не можете утверждать, что её волосы были!

По ходатайству подсудимых на допрос вызвали другого их соседа Маусымбая Мусабаева, которого следователи пригласили после инцидента в качестве понятого - он должен был обозревать квартиру, в которой фельдшера избили, и удостовериться, что при нём сотрудники всё сфотографировали и отразили в протоколе всю мебель.

Мусабаев пояснил, что был в квартире не всё время, от силы 3 минуты, и только в зале. Других комнат он не обозревал. Видел в руках следователя телефон, но не уверен, фотографировал ли он или делал что-то другое.

Протокол этот понятой не читал - без очков не видел, да и следователи, по его словам, не дали этому никакую оценку и лишь просили подписать.

Показания Мусабаева подсудимые, очевидно, хотят использовать в свою защиту.

Приговор судья озвучит сегодня, 2 апреля.

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