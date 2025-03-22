На допросе её вопросы сменились плачем, криками и обвинениями полицейского в том, что он сфальсифицировал следствие, чтобы незаконно посадить подсудимую в тюрьму.





Водитель скорой показывает суду на Анель Баймурзиной, как её избивали / Фото из архива "НГ"



Согласно материалам дела, в ту ночь бригада областной станции скорой помощи приехала на вызов к пациентке в Костанае, у которой были проблемы с сердцем. Во время вызова у больной прекратилась сердечно-дыхательная деятельность, два фельдшера в течение 30 минут проводили реанимационные действия. Смерть предотвратить не удалось. После этого медработники выразили соболезнования, но две дочери умершей напали на них. В результате 24-летняя фельдшер Анель Баймурзина попала в больницу с сотрясением мозга, ушибом живота и вырванными волосами.

20 марта в уголовном суде Костаная допросили следователя Бауржана ШАТКЕНОВА, который в ту ночь прибыл по вызову о нападении.

Подсудимая обвиняет следователей в том, что они вели расследование предвзято / Фото из архива "НГ"



- Почему, когда вы фотографировали нашу квартиру, отпустили понятых, без них фотографировали? - спросила старшая подсудимая.

- Понятые присутствовали, мы составили протокол, - ответил Шаткенов.

Подсудимая обвиняет следователей в том, что они вели расследование предвзято по отношению к ней и её сестре.

- Нам следователи отправили письмо якобы с постановлением, но оно оказалось пустым листом бумаги. Зачем вы нам так отправляете? - возмутилась она. - Чтоб поиздеваться что ли? К нам относятся специально предвзято.

- Вы почему меня не отправили на экспертизу под ногтями ДНК взять, что я якобы её (фельдшера - "НГ") царапала? - спросила вторая подсудимая.

- Вы же не отрицали, - ответил следователь.

- Я признала, что я её царапала?

- Нет. Не было необходимости (в экспертизе - "НГ"), показаний было достаточно.

Младшая подсудимая: "Лживое государство! Уже понятно, что он хочет меня посадить!" / Фото из архива "НГ"

Во время допроса свидетеля эта же подсудимая расплакалась и стала кричать на Шаткенова:

- Лживое государство! Уже понятно, что он хочет меня посадить!

Заседание пришлось прервать.

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