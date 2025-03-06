Как сообщил сотрудник полиции, приехавший в ночь с 17 на 18 декабря 2024 года на вызов о нападении на Анель Баймурзину, после смерти пациентки её дочь пыталась пройти к фельдшеру, "чтобы разобраться".

Водитель скорой показывает суду на Анель Баймурзиной, как её избивали / Фото из архива "НГ"

Согласно материалам дела, в ту ночь бригада областной станции скорой помощи приехала на вызов к пациентке в Костанае, у которой были проблемы с сердцем. Во время вызова у больной прекратилась сердечно-дыхательная деятельность, два фельдшера в течение 30 минут проводили реанимационные действия. Смерть предотвратить не удалось. После этого медработники выразили соболезнования, но две дочери умершей напали на них. В результате 24-летняя фельдшер Анель Баймурзина попала в больницу с сотрясением мозга, ушибом живота и вырванными волосами.

На прошлом заседании водитель приехавшей на вызов бригады рассказал, что попросил мужчину из соседней квартиры вызвать полицию и скорую, потому что оставил телефон в служебной машине. Роль соседей в этой истории получила продолжение.

Чтобы спасти Анель от избиения, сосед завёл её в свою квартиру.

- Мы услышали какой-то шум за дверью. Супруг привёл девушку, она была в истерике, прям плакала, - сообщила в суде свидетельница Кристина ТУРАНИНА. - Её прям трясло. По ней было видно, что она хотела поскорее сбежать оттуда. Она просила нас - боялась, что зайдут и в эту квартиру. Говорила: "Пожалуйста, помогите. Меня били, у меня вырван клок волос." И правую сторону показала, что у неё вырваны волосы. И лицо исцарапано. Сказала, что её били в живот.

Старшая подсудимая / Фото из архива "НГ"

- Несчастная! - проронила старшая сестра.

Позже из-за неоднократных комментариев, срывающих допрос, судья сделал подсудимой замечание.

Последняя продолжает настаивать, что вменяемое ей и её сестре избиение - попытка бригады скорой помощи избежать уголовной ответственности за смерть пациентки.

На вызов соседей приехал полицейский Наиль ШАКУРОВ. Он наблюдал за подсудимыми в их квартире до приезда следственно-оперативной группы.

- Работники скорой помощи её (младшую дочь - "НГ") за руки держали, - рассказал он на онлайн-допросе. - Она пыталась выйти из квартиры, чтобы поговорить с фельдшером, как она сказала, "чтобы разобраться с фельдшером скорой помощи. Проклинала. Говорила: "Я до неё доберусь."

Это был последний свидетель, и перед прениями суду остаётся допросить подсудимых.

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