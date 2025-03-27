С начала 2025 года вкладчики ЕНПФ потеряли 370,56 млрд тенге, передает Informburo.kz. Доходность пенсионных активов ЕНПФ за январь-февраль 2025 года составила минус 1,64%, сообщается в обзоре фонда.

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В ЕНПФ назвали основные причины отрицательного инвестиционного дохода с начала текущего года:

Курсовая переоценка вследствие укрепления тенге к доллару с 525,11 до 518,14 тенге в январе и с 518,14 до 499,22 тенге в феврале.

Снижение рыночной стоимости государственных ценных бумаг Республики Казахстан в связи с увеличением их доходности на фоне роста инфляции и инфляционныхожиданий, а также повышенного предложения данных ценных бумаг со стороны Минфина РК.

При этом в феврале выросла рыночная стоимость активов, приобретённых на зарубежных рынках, что положительно отразилось на доходности портфеля.

"Важно отметить, что доходность пенсионных активов за отдельные краткосрочные периоды времени не является показателем эффективности их управления, поскольку доходы в виде вознаграждения по финансовым инструментам и другим операциям, начисленные за короткий промежуток времени, не всегда покрывают колебания стоимости ценных бумаг и курсов валют за данный период. Поэтому объективный анализ размера инвестиционного дохода целесообразно делать за период не менее одного года", – напомнили в ЕНПФ.

Несмотря на краткосрочные колебания доходности, за последние 12 месяцев с марта 2024 года по февраль 2025 года размер начисленного инвестиционного дохода составилпорядка 2,7 трлн тенге, доходность за этот период составила 13,74% при инфляции в 9,4%.