На брифинге, состоявшимся после расширенного заседания правительства, министр транспорта Марат Карабаев ответил на вопрос журналиста об обновлении вагонов пассажирских поездов, в частности, на направлении Астана - Костанай. Курсирующий по этому маршруту поезд, принадлежащий частному перевозчику ТОО "Турксиб Астана", не раз оказывался в центре скандала и получил массу нареканий от пассажиров, передает Tengri Travel.

Фото ©️ Турар Казангапов

В своем вопросе журналист сообщила, что в вагонах поезда Астана - Костанай очень холодно, люди вынуждены мерзнуть.

"В то же время вы показываете красивую картинку поездов с Wi-Fi. Вам не хочется извиниться перед казахстанцами за то, что их загоняют как скот в эти холодные вагоны и они вынуждены в них ехать и терпеть такие неудобства?" - спросила корреспондент.

Министр транспорта согласился, что критика справедлива, но отметил, что маршрут принадлежит частному перевозчику.

"На рынке имеется 14 частных перевозчиков, у них вагоны старые. Их деятельность сейчас проверяется, и ужесточаются требования вплоть до того, что, если это будет необходимо, мы пойдем до разрыва контрактных обязательств, если частные перевозчики не будут обновлять свой парк", - заявил министр транспорта.

Он также отметил, что в последние три года железнодорожный парк активно обновляется.

"Не бывает так, чтобы за один день или один год мы весь парк пассажирских вагонов обновили. На текущий год у нас 2672 единицы парка пассажирских вагонов. Из них 948 с истекшим сроком – 28 и более лет обслуживаются. В них проводится работа по продлению их ресурса, и они дальше используются. Условно, чтобы ситуацию исправить, мы начиная с 2023 года значительно увеличили поставки пассажирских вагонов. А именно: в 2023 году было поставлено 118 вагонов, в прошлом году – 143 вагона, в текущем, по расчетам, будет поставлено 226 вагонов. Постепенно обновляем все старые вагоны. Одним из ярких в этом году будет вагон европейского производства Stadler", - сказал Карабаев.

Напомним, в июне 2024 года казахстанцы пожаловались на антисанитарию в поезде Астана - Костанай. Также читатели жаловались на устарелость и изношенность вагонов и в целом плохое состояние подвижного состава.

Отметим, что костанайцы также часто жаловались на другой поезд этого же перевозчика, сообщением Алматы - Костанай. В 2023 году пассажиры сообщали о тараканах в вагонах, в 2022 - жаловались на холод, из-за которого пассажиры спали одетыми. В марте 2024 года перевозчика оштрафовали на 2,2 млн тенге. В августе того же года при очередной проверке поезда выявили на маршруте 14 различных нарушений. Позже, в октябре 2024 года, Минтранспорта сообщило, что на этом маршруте появится десять новых вагонов.