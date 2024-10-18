Десять пассажирских вагонов, собранных в 2024 году, начнут курсировать из Костаная до южной столицы в ноябре. О покупке частным перевозчиком ТОО "Турксиб Астана" новых купейных и плацкартных вагонов сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

- В составе также есть отдельный специальный штабной вагон для граждан с ограниченными возможностями. Все вагоны оснащены системами кондиционирования воздуха и биотуалетами, - говорится в сообщении. -Вагоны приобретены у отечественного производителя АО «Зиксто».

Пассажирский поезд № 43/44 "Алматы"-"Костанай" чаще всего подвергался критике жителей Костанайской области в последние годы. Вагоны, курсирующие по данному направлению, давно устарели и требовали замены. В прошлом году пассажиры сообщали о тараканах в вагонах, в 2022 - жаловались на холод, из-за которого пассажиры спали одетыми. В марте 2024 года перевозчика оштрафовали на 2,2 млн тенге. В августе этого же года при очередной проверке поезда представители Комитета железнодорожного и водного транспорта Минстранспорта РК выявили на маршруте 14 различных нарушений.

Фото Минтранспорта РК

