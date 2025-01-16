В Министерстве транспорта не стали комментировать расшифровку переговоров пилотов самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), которые ранее появились в сети, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Иса Таженбаев и Ерлан Джумаев/Tengrinews

Сообщается, что комиссия по расследованию авиапроисшествия Министерства транспорта продолжает работу для установления причин произошедшего.

"До публикации предварительного отчета комиссия не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника", – говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров пилотов разбившегося под Актау самолета Embraer-190 с диспетчерами. Из расшифровки разговора следует, что экипаж самолета принимал решения не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, а затем следовать обратно в Баку и в результате лететь в Актау.

СМИ не раскрывают источник, предоставивший стенограмму переговоров. Официально никто подлинность данной информации не подтвердил.

Напомним, самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines упал возле Актау. Рейс следовал из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира из Азербайджана, России, Кыргызстана и Казахстана, а также пять членов экипажа. 38 человек погибли, в том числе шестеро казахстанцев. Среди них - уроженка Костанайской области, стоматолог Салима Джутаева.

Выжили 29 человек, включая двух бортпроводников. Позже в больнице стюардесса и бортпроводник рассказали журналистам, что происходило в салоне перед крушением.

Итоги расследования катастрофы должны опубликовать до конца 2025 года.

Европейское агентство по авиационной безопасности в своём новом бюллетене посоветовало авиаперевозчикам воздержаться от полётов в воздушном пространстве России западнее 60° в. д.