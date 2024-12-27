Выжившие в авиакатастрофе возле Актау стюардесса Айдан Рагимли и бортпроводник Зульфугар Асадов рассказали СМИ, что происходило в салоне самолета перед тем, как произошло крушение, передает Tengrinews.kz.

Айдан Рагимли рассказала, что во время полета произошел удар.

Фото: instagram.com/mangystau_oblysynyn_akimdigi

"После первого удара кислородные маски открылись, а когда мы пытались обратиться к пассажирам, случился второй удар", - вспоминает девушка.

Она рассказала, что во время второго удара другой бортпроводник - Зульфугар Асадов - получил ранение левой руки.

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"Я пыталась ему помочь. Мы прошли в хвостовую часть самолета, сели там в отведенном для бортпроводников месте и надели кислородные маски. Я оказал ему первую помощь. Мы все время находились в контакте со старшим бортпроводником. Осколок попал в самолет. Взрыв кислородного баллона - неверная информация. Если бы кислородный баллон взорвался, мы бы не выжили. Когда я открыла глаза и спросила, где я, мне сказали, что в Актау", - сказала Айдан Рагимли.

Зульфугар Асадов - выживший бортпроводник самолета, дополнил подробности произошедшей авиакатастрофы.

Скриншот видео

Он сообщил, что во время полета в Грозный внештатная ситуация возникла еще до момента аварийной посадки самолета.

"Мы вылетели в Грозный в 08:00 утра. При заходе на посадку мы увидели, что аэропорт окутал очень густой туман. Капитан начал снижение, но из-за плохой видимости был вынужден уйти на второй круг, надеясь, что туман рассеется. Однако и вторая, и третья попытки посадки не увенчались успехом", - рассказал Зульфугар Асадов.

По словам бортпроводника, в тот момент пилот принял решение направиться к ближайшему аэропорту.

"Но в этот момент снаружи самолета донесся странный звук. Я сразу вышел в салон вместе с коллегой Айдан Рагимли. Мы увидели, что среди пассажиров началась паника...", - вспоминает Зульфугар Асадов.

Выживший член экипажа рассказывает, что в тот момент ситуацию удалось взять под контроль. Бортпроводники успокаивали пассажиров, говоря, что нет причин для беспокойства, просили пассажиров занять свои места и пристегнуть ремни.

"В этот момент в результате удара, который произошел с внешней стороны самолета, я получил порез руки. Я взял полотенце и перевязал руку, затянул потуже. Айдан мне помогла. Мы продолжили полет. Я сказал, чтобы Айдан села на свое место, а я занял свое. После этого командир экипажа решил изменить место посадки с водной поверхности на сушу. Он был вынужден пойти на экстренную посадку, так как была нарушена работа двигателя самолета. А идти на жесткую посадку на воду чревато трагедией, самолет просто бы разорвало на части, потому как, насколько я знаю, вода на такой скорости тверже бетона. Он изменил свое решение, и мы полетели в сторону суши. Мы и пассажиры действовали согласно инструкции", - рассказал выживший бортпроводник.

Зульфугар Асадов прокомментировал и информацию ряда СМИ о том, что во время полета взорвался баллон.

Скриншот видео

"Это неправда. Если бы что-то случилось с кислородным баллоном, то самолет разорвало бы на части. Информация о том, что на борт пронесли газовый баллон тоже не соответствует действительности. При проходе на посадку всех пассажиров проверяют, пронести что-либо невозможно. Эта трагическая ситуация возникла в результате внешнего воздействия на самолет", - говорит бортпроводник.

Зульфугар Асадов отметил, что борт провел в воздухе примерно около часа. Пилоты пытались удержать самолет, не теряя высоту, чтобы потом была возможность совершить посадку.

"На мой взгляд, земли коснулось сначала переднее шасси самолета. Если бы самолет полностью коснулся полосы, то есть и переднее, и задние шасси одновременно, то, возможно, никто не остался бы в живых. Когда земли коснулось переднее шасси, самолет разорвало на две части, передняя кабина воздушного судна отлетела. Я был в сознании несмотря на то, что истекал кровью, но было очень сложно дышать. Мы с бортпроводницей Айдан Рагимли лежали около двери, я попытался ее открыть, после проникновения воздуха в оставшуюся часть салона, стало легче. Мы стали помогать пассажирам и вместе с ними выбираться из самолета. На выходе наш ждала спасательная бригада. Я позвал их, потому что у меня было серьезное ранение руки, не оставалось сил. Я попросил их помочь вызволить из самолета выживших пассажиров. Спасибо им за оказанную помощь", - сказал Зульфугар Асадов.

Борпроводник признался, что не надеялся выжить после падения самолета...

"Когда мы упали на землю, я думал, что мы уже мертвы. Потому что была сильная тряска. Словно все тело трясло. Я не надеялся выжить. Слава Аллаху, я выжил. Жаль, что членам нашего экипажа и другим пассажирам так не повезло. Мы выжили благодаря героизму нашего командира экипажа и второго пилота", - сказал выживший бортпроводник.

Зульфугар Асадов отметил, что пилоты сделали всё возможное для успешной посадки самолета. Однако при столкновении с землей носовая часть воздушного судна отделилась.