Международные эксперты уверены, что смогут завершить работу в течение года, передает Informburo.kz.

Фото: МЧС Казахстана

Окончательные итоги расследования крушения самолёта Embraer 190 под Актау обнародуют не позднее конца 2025 года, сообщила пресс-служба Министерства транспорта Казахстана.

31 декабря вышел подкаст BIZDIÑ ORTA, в котором вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев сообщил, что предварительный отчёт о крушении обнародуют в течение 30 дней. В то же время, как пояснили в Министерстве транспорта, завершение расследования, согласно правилам Международной организации гражданской авиации, займёт до 12 месяцев.

В ведомстве отметили, что максимально допустимый срок расследования составляет 36 месяцев, однако международные эксперты уверены, что смогут завершить работу в течение года.

25 декабря самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал в нескольких километрах от Актау. На борту находились 62 пассажира из Азербайджана, России, Кыргызстана и Казахстана, а также пять членов экипажа. 38 человек погибли, в том числе шестеро казахстанцев. Среди них - уроженка Костанайской области, стоматолог Салима Джутаева.

Выжили 29 человек, включая двух бортпроводников. Позже в больнице стюардесса Айдан Рагимли и бортпроводник Зульфугар Асадов рассказали журналистам, что происходило в салоне перед крушением.

26 декабря прокурор Мангистауской области Абылайбек Ордабаев сообщил, что на месте крушения самолёта были найдены два чёрных ящика.