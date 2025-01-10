Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) в своём новом бюллетене посоветовало авиаперевозчикам воздержаться от полётов в воздушном пространстве России западнее 60° в. д., передает Informburo.kz.

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Агентство не рекомендовало летать в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самару. Отмечается, что перевозчики Евросоюза сейчас в Россию не летают, однако советы агентства всё же относятся к части авиационных операторов третьих стран. Речь идёт о тех из них, кто получил разрешение от EASA на обеспечение безопасности полётов.

"Рекомендация действительна до 31 июля 2025 года и может быть пересмотрена ранее и адаптирована или отозвана при условии пересмотра оценки безопасности и охраны. EASA в сотрудничестве с Европейской комиссией продолжит внимательно следить за ситуацией, чтобы оценить подверженность риску операторов ЕС и третьих стран, выполняющих рейсы в/из Европейского союза", – говорится в сообщении.

Напомним, самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines упал возле Актау. Рейс следовал из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира из Азербайджана, России, Кыргызстана и Казахстана, а также пять членов экипажа. 38 человек погибли, в том числе шестеро казахстанцев. Среди них - уроженка Костанайской области, стоматолог Салима Джутаева.

Выжили 29 человек, включая двух бортпроводников. Позже в больнице стюардесса Айдан Рагимли и бортпроводник Зульфугар Асадов рассказали журналистам, что происходило в салоне перед крушением.

Итоги расследования катастрофы должны опубликовать до конца 2025 года.