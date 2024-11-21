Надзорный орган в гражданском иске просил взыскать с осужденного экс-директора Басаманского лесхоза Асгата Жакашева 21 454 923 289,10 тенге за причиненный пожарами в Аулиекольском районе ущерб.

Ответчиком по иску также проходила Гульдирайхан Дюсембина, имеющая с Жакашевым общего ребенка.

Фото из архива "НГ"

Асгат Жакашев обвинялся в том, что создал, как руководитель, условия для возникновения в сентябре 2022 года лесного пожара, который сжег около 40 тыс. га лесов и лесопокрытых территорий. Суд первой инстанции приговорил экс-директора к 4 годам ограничения свободы. Но позже областной суд изменил ограничение на реальный срок в колонии средней безопасности.



В гражданском иске, который рассматривал Костанайский городской суд, прокуратура просила взыскать ущерб с Жакашева, а также признать общей долевой собственностью за Жакашевым и Дюсембиной различное имущество и использовать половину его стоимости для взыскания ущерба. Среди перечисленного в иске имущества были два автомобиля, дом, квартира, 7 земельных участков, сельхозтехника, а также порядка 400 голов КРС и лошадей. Часть этого имущества было записано Жагашева, часть – на Дюсембину. На то и другое был наложен арест, который не будет снят до разрешения всех гражданских исков.

Свое ходатайство о признании имущества совместным прокуратура мотивировала тем, что ответчики, хоть официально и не регистрировали брак, но совместно жили 30 лет и имущество приобретали в этот период.

Представитель первого ответчика Аманкулова иск не признала. Она напомнила, что в возникновении крупного лесного пожара признали виновным тракториста Александра Рапейко. Ущерб тогда оценили в 18,7 млрд, но гражданские иски о возмещении ему почему-то не были предъявлены. Представитель ответчика считает, что платить должен только Репейко.

Касательно требований об определении долевой собственности Аманкулова пояснила, что оспариваемое имущество никогда не признавалось за Жакашевым и он не предъявлял на него требования о признании.

Представитель второго ответчика Жукова также с иском не согласилась. Она напомнила, что в приговоре суда № 2 указано только право прокурора на предъявление иска к Жакашеву, но не Дюсембиной. И то, что Жакашев руководил КХ, записанным на Дюсембину, не делает его собственником.

В итоге городской суд удовлетворил иск частично.

- Взыскать с Жакашева Асгата Бисултановича в доход государства ущерб в размере 21 436 532 265 тенге. В остальной части иска отказать, - говорится в постановлении суда.

Свой отказ в признании имущества общим суд посчитал преждевременным и мотивировал тем, что по закону это возможно лишь после вступления в силу судебных актов о возмещении ущерба и если выяснится, что у Жакашева недостаточно собственного имущества для того, чтобы выплатить 21,5 млрд.