Сегодня, 24 августа, в суде №2 Костаная был оглашен приговор Асгату Жакашеву, он обвинялся в том, что как руководитель создал условия для возникновения в сентябре 2022 года лесного пожара, который сжег около 40 тыс.га лесов и лесопокрытых территорий, нанес ущерб природе и людям на сумму около 22 млрд тенге.

Жакашев был предан суду по ст. 361 ч.4 пп.3 - злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения особо крупного ущерба.

Обвинение настаивало на том, что Жакашев, занявший место руководителя лесхоза в конце 2019 года, действовал из корыстных побуждений.

- Совершил тяжкое коррупционное преступление, - заявлял в ходе процесса государственный обвинитель Танат ТАСОВ. - Жакашев закрепил за собой самостоятельное рассмотрение всех вопросов, касающихся выделения и распределения участков для лесоразработки, выписки лесорубочных билетов, посещения и нахождения в лесу заготовителей. Допустил работу частных бригад, разрешив им беспрепятственно находиться в лесу вне зависимости от каких-либо ограничений и запретов, в том числе в пожароопасный период.

Для одной из таких бригад тракторист Александр Рапейко 2 сентября, в очень жаркий и ветреный день, из села Баганалы перевозил на лесную деляну вагончик. Трактор не имел искрогасителя. В связи с чем Рапейко в декабре 2022 года признал себя виновным в пожаре. Прокуратура с ним заключила процессуальное соглашение.

Но в отношении Жакашева у нее иные претензии - из корыстных побуждений не воспрепятствовал нахождению в лесу заготовителей во время чрезвычайной пожарной опасности. Что в принципе и сделало возможным возникновение пожара. Прокурор просил наказать подсудимого лишением свободы сроком на 7 лет с отбыванием в колонии средней безопасности.

Судья Алтын БАЙЖУМАНОВА по итогам рассмотрения дела переквалифицировала статью обвинения для Жакашева и после оглашения приговора разъяснила свое решение.

- Судом не установлено злоупотребление должностными полномочиями, не установлено корыстного мотива, в связи с этим действия Жакашева переквалифицированы на ст. 371 ч.2 — халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжких последствий, - сказала она. - Статья не является коррупционной. Деяние, подпадающее под нее, относится к преступлениям средней тяжести. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, общественных работ, ограничения свободы и лишения свободы. Исходя из того, что Жакашев страдает хроническими заболеваниями и учитывая то, что непосредственный виновник пожара Рапейко был осужден и приговорен к одному году ограничения свободы, суд счел справедливым, достаточным и соразмерным наказание Жакашеву в виде 4 лет ограничения свободы. Это максимальный срок по данной статье. По поводу исков. В удовлетворении иска КГУ “Басаманское учреждение лесного хозяйства” суд отказал, поскольку виновники незаконной вырубки ранее установлены приговорами судов и согласно состоявшихся судебных актов ущерб ими возмещен в полном объеме... Относительно исков физических лиц (в основном жителей Аманкарагая, заявлялись в рамках уголовного процесса как гражданские- «НГ») - суд отказал в их удовлетворении, поскольку в судебном заседании установлено, что после пожара была создана специальная комиссия, которая провела оценку имущества потерпевших и в соответствии с этой оценкой им были произведены соответствующие выплаты. Многим погорельцам были предоставлены новые дома. Поэтому их иски о том, что им не хватает средств на постройку бань, сараев, покупку утвари, техники, а также расчеты, которые они произвнели произвольно, суд счел необоснованными и в удовлетворении отказал... В отношении исковых требований прокурора и Семиозерного учреждения лесного хозяйства - суд признал за ними право на удовлетвореие исков, но рассмотрение их, как и решение вопросов о размере возмещаемого ущерба должно происходить в порядке гражданского судопроизводства.

Кстати, Асгат Жакашев содержался под стражей с 13 сентября прошлого года. Десять с лишним месяцев идут в зачет наказания в соотношении 1 день за 2 дня ограничения свободы. Так что больше полутора лет наказания из четырех он уже отбыл.

Фото Ксении РЕБИК