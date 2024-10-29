Сегодня, 29 октября, на заседании акимата обсуждались экологические проблемы области. В этом году инициативная группа жителей заявляла о необходимости объявить Житикару зоной экологического бедствия. Проблема была поднята 2 октября на встрече с министром экологии и природных ресурсов Ерланом Нысанбаевым.

Иловая гора /Фото с сайта управления природных ресурсов и регулирования природопользования Костанайской области

Причина беспокойства - нахождение близ города так называемой Иловой горы, которая выросла из-за многолетнего применения определенной технологии при добыче золота.



- Жителями озвучивается проблема негативного воздействия со стороны техногенного минерального образования - Иловой горы. Там в прошлом столетии были захоронены отходы золотодобывающей фабрики, содержавшие ртуть и тяжёлые металлы, - сказал аким области Кумар АКСАКАЛОВ. - Акимату района необходимо разработать проектно-сметную документацию для рекультивации Иловой горы и прилегающих к ней загрязнённых участков.

Аким подчеркнул, что работу надо выполнить быстро, разработку ПСД завершить до конца 2024 года.

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