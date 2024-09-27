Министр экологии РК Ерлан НЫСАНБАЕВ сегодня, 27 сентября, прибыл в Костанай с рабочим визитом. На брифинге в РСК он ответил на вопрос корреспондента «НГ» об Иловой горе.

Фото Татьяны Шестаковой

Недавно житикаринские активисты обратились к акиму Костанайской области Кумару Аксакалову с просьбой принять меры. Они обнаружили несанкционированный песчаный карьер, расположенный на территории законсервированного техногенного объекта, известного в народе как Иловая гора. Они опасаются, что песок оттуда будут использовать на городских стройках, что несет угрозу для жителей.

Фото Георгия Говорова

- Иловая гора сама не была разрушена, добыча производилась не в границах этого объекта, - сообщил руководитель департамента экологии Костанайской области Куаныш ЕЛЕУСЕНОВ. - У нас есть официальная информация от представителей департамента санитарного контроля и прокуратуры района, мы и сами выезжали... Иловая гора, чтобы вы понимали, это саркофаг, который засыпан плодородным слоем почвы. Во время совместной проверки было установлено, что добыча проводилась вне границ Иловой горы. Сам саркофаг никто не трогал.

Полиция сейчас проводит следственные мероприятия в отношении тех предприятий, которые незаконно добывали общераспространенные полезные ископаемые (песок в районе Иловой горы - «НГ»). По словам Елеусенова, когда полиция завершит расследование, собранные материалы передадут в департамент экологии, и они будут привлекать нарушителя к ответственности. По ст. 139 КоАП РК ему грозит штраф в размере суммы причиненного ущерба ресурсам недр.

Министр Нысанбаев поручил департаменту экологии еще раз перепроверить данные.

- В прошлом году было проведено обследование Иловой горы. Тогда решали: либо провести вторичную переработку, либо утилизацию объекта. Хотелось бы узнать, на каком решении остановились в итоге и готово ли министерство поддержать этот проект финансированием? - спросила журналистка Евгения ЕРМАКОВА.

- Жители настаивают на технической и биологической рекультивации, поэтому мы остановились на этом варианте, - ответил Елеусенов. - Акимат Житикары должен объявить о проведении госзакупок, чтобы найти поставщика, который мог бы провести такую рекультивацию.

Сумма, которая потребуется для рекультивации, пока неизвестна. Однако министр экологии подчеркнул, что для начала нужно разработать проект.