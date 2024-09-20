Житикаринцы обратились к акиму Костанайской области Кумару Аксакалову с просьбой принять меры в отношении местных властей. О попустительстве сотрудников уполномоченных госорганов и полицейских заявляет местная инициативная группа.

Активисты районного ОО «Кеңес аксакалов» в ходе общественного мониторинга реализации проектов по реконструкции канализационного коллектора и строительства детской площадки в пределах улиц Новая и Портизанская в Житикаре обнаружили несанкционированный песчаный карьер, расположенный на территории законсервированного техногенного объекта, известного в народе как Иловая гора. Негативное воздействие этого объекта на окружающую среду установлено экспертами.

"Кеңес аксакалов" обнаружили несанкционированную разработку песчанного карьера на техногенном объекте в Житикаре

По словам горожан, песок отсюда используют не только на указанных объектах, характерный материал обнаружили еще на двух строительных площадках города.

Территория "Иловой горы"

- Создалась угроза не только нашему здоровью, но и всех горожан, - сказал "НГ" активист Александр МАСОЛОВ. - Подрядчики под видом строительного песка используют ил с Иловой горы. Наша инициативная группа выехала на промзону, и воочию убедилась, что там идет несанкционированная разработка карьера. Песок рассыпают по дороге, используют в строительстве, при засыпке канализационной трубы, которую сейчас устанавливают на улице Байтерек. Сейчас стоит жара, стоит пыль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета|Новости| Костанай (@ng.kz_)

Житикаринцы обратились с заявлением в полицию, сделали обращение в районный акимат. Однако никаких мер со стороны чиновников не последовало.

Безучастие местных сотрудников полиции на заявление граждан по факту несанкционированной разработки карьера на территории техногенного объекта

- Почему мы говорим о попустительстве? – пояснил Масолов. - Когда мы выявили стихийный карьер, сразу же вызвали полицию, органы местной власти. Приехал руководитель отдела земельных отношений, замакима, сотрудники полиции. Наше заявление «спустили» в номенклатуру.

Житикаринцы обратились к акиму области

Жители Житикары просят областной акимат разобраться в этом деле.

В областной прокуратуре оперативно отреагировали на публикацию в инстаграм "НГ" с обращением житикаринцев.

«Прокуратурой Житикаринского района по факту незаконной добычи песка и по указанным в видеообращении доводам проводится проверка. Наряду с этим установлено, что песок при строительстве детских площадок не используется», - говорится в сообщении.