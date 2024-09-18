В начале июля в Житикаре ТОО «Акмолатранстехмонтаж» приступило к реконструкции канализационного коллектора. Проект финансируется областным бюджетом, его стоимость свыше 113 млн тенге.

Новые трубы монтируют на ул. Байтерек (бывш. ул. Аэродромная). Местные жители заявляют, что подрядчик с самого начала не соблюдал технических требований проекта, о чем они неоднократно указывали в районном акимате. Но чиновники бездействуют. «Мы люди новые, мы не знаем», - говорят в ответ.

Рядовые житикаринцы инициировали общественный контроль. Горожан беспокоит, что уже в ближайшее время выявленные нарушения буквально выльются чередой проблем. По их словам, при проходке траншеи подрядчик рвет разводящие водопроводы. Централизованно воду в дома здесь провели в 2018 году.

- Подрядчик игнорирует наши замечания. Только связь и газ обходят вручную, как и положено по проекту, - рассказал житель улицы Александр МАСОЛОВ. - Мы считаем, что идет порча водопровода. В проекте написано обойти вручную – значит, нужно делать так. Я согласен, один-два раза порвали, но не все же подряд. А они просто идут и рвут, они даже не пытаются обойти водопровод.

- Мы опасаемся, что здесь будет постоянная копка, копка. И будем сидеть в этой грязи, не проедешь, не пройдешь, - добавил его сосед Виктор ВОРОБЕЙ.

Первый звонок о том, что на улице будут частые порывы, уже прозвучал.

- Недавно канава была полностью в воде: муфты, которые они поставили, показали себя, - уточнил Масолов.

Жители также отмечают нарушения в технологии повторной укладки обнаруженных инженерных коммуникаций и кабелей. Активисты свидетельствуют: сети провисают, на них идет засыпка грунтом. Свои слова подтверждают ежедневными видеозаписями в ходе общественного мониторинга.

- По проекту для коммуникаций предусмотрены защитные деревяные коробы, которые подвешивают к лежням, но подрядчик ничего не установил на всем протяжении участка, - отмечает Масолов.

После земляных работ на проезжей части дороги засыпка должна производиться песком с проливкой водой 10% и уплотнением.

- По факту же идет обратная засыпка грунта, крупных земляных комков, камней, ничего не уплотняется, просто засыпается, - продолжил Масолов. – Прежний аким Утегенов заверил нас, что проезжую часть сделают согласно проекту: и песок, и вода, и уплотнение – все будет.

- Работают для галочки, торопятся, бегут. Все, что стоит в планах работ, ничего из того не делается. Все - на быструю руку, лишь бы все это как можно скорее закончить. Все под вопросом: и качество, и насколько это надежно, - дополнил Воробей.

- Мы боимся за будущее, это же канализация. А с такой работой, это бомба замедленного действия, - уверен Александр Маслов.

Активисты обратили внимание и на отсутствие у подрядчика дополнительной техники. По их наблюдениям, на участке работает всего один экскаватор, на нем же проводят стропальные и погрузочно-разгрузочных работы, эта техника заменяет и трамбовочную машину, с ней же производят монтаж сетей.

15 сентября автор статьи увидела универсальную «чудо-технику» в работе, показались супергероями и рабочие: они без касок разгуливают под висящими в нескольких сантиметрах над головой трубами... Ремонт делают трое рабочих и один старший по участку, который разрешил себя назвать и прорабом, и мастером, и старшим, но представился только по имени - Бауыржаном. В остальном диалог у журналиста с ним был не столь вариативным: «Я не уполномочен отвечать! По всем вопросам к нашему руководству». И далее следовал неприветливый жест руками, направляющий корреспондента немного дальше от него.

И все же прораб прокомментировал несколько моментов

- Почему для подъема колодцев используются бывшие в употреблении кирпичи?





- Советский кирпич выдержан временем, он крепче намного, чем новый, поэтому я взял старый.

По словам Бауыржана, количество работников и используемой техники достаточны для реализации проекта.

- Все замечания, которые мы сейчас перечислили, - продолжил разговор с корреспондентом «НГ» Александр Масолов, - знают в акимате, но там ничего не хотят исправлять. Говорят: «Все - в рамках проекта».

- Что говорят об этом в техническом надзоре, обращались к ним?

- За все время, сколько проводят здесь монтаж, технадзор отсутствует. Лишь однажды мы видели ее (специалиста по технадзору – «НГ») на собрании, который мы же и инициировали.

Прораб, в свою очередь, заверил, что специалист по техническому надзору на строительном участке работает с периодичностью через один-два дня.

- В первые месяц ремонта здесь вообще было не пройти - не вывозился грунт, все разворотили, - продолжил Масолов. - Я обратился к прорабу: «Придомовую территорию нарушили, кто будет восстанавливать?». Тот сказал: «Такого в проекте нет, нет в смете. А дорогу ровнять будет городской акимат».

Нарушения в работе подрядчика жители увидели с самого первого дня, неоднократно устно обращались к заказчику – районному отделу ЖКХ, а также в городской и районный акиматы. Внятных ответов не получили.

Добиться их от местной власти помогает жителям местное общественное объедение «Кенес аксакалов». В их составе не только пенсионеры, в свои ряды аксакалы принимают и неравнодушных житикаринцев из разных отраслей деятельности. Благодаря активности «Кенес аксакалов» удалось-таки донести до районного акимата проблему, с которой столкнулись жители ул. Байтерек.

- В прошлом году до нас дошли слухи, что на нашей улице будут ремонтировать канализационную трубу. Собрались и пригласили акимат, - рассказал Масолов. - Мы предлагали акимату проложить трубу в городском парке - там безлюдно. Но нам объяснили, что там подъездные пути, придется обходить участки, а вдоль улицы проще. В свою очередь обещали нам сделать дорогу.

- Все жители были категорически против. Прежний аким Утегенов сказал нам: «Вашего согласия не требуется, здесь - земли государственные», - продолжил один старейших жителей улицы Руслан АГАДЖАНЕ. И сделал вывод: - Мы будем делать и все! А ваше мнение до одного места.

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