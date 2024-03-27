Руководитель департамента экологии Костанайской области Талгат САБИЕВ сегодня, 27 марта, на брифинге в РСК сообщил, что проведен мониторинг негативного воздействия Иловой горы в Житикаре.

Иловая гора - это отвалы фабрики по извлечению золота. В 1970-х хранилище отработанной породы треста "Джетыгара-золото" с примесью тяжелых металлов законсервировали, накрыв глиняным колпаком. Со временем защита была нарушена, местные жители выражали недовольство соседством с опасным захоронением ртути и мышьяка.

Отчет департамента экологии с рекомендациями передали в управление природных ресурсов Костанайской области.

- Исследовали воду, почву и воздух вокруг горы, - пояснил корреспонденту "НГ" Сабиев. - Насколько мне известно, эксперты дали две рекомендации касательно судьбы этого объекта. Первое - рекультивировать объект, так как он частично разрушен. Это не только природа постаралась, но и местные жители, которые пытались там добывать для себя грунт и глину. Второй вариант - добыть оставшиеся полезные вещества, вместе с ртутью, которая там захоронена. А уже потом рекультивировать.

Сабиев отметил, что на общественных слушаниях житикаринцы выступили против второго варианта и новой разработки Иловой горы. Сейчас управление природных ресурсов изучает вопрос о том, как именно провести рекультивацию. Но конкретные сроки и стоимость работ пока неизвестны.