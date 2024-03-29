На территории региона ежегодно образуется более 200 000 тонн коммунальных отходов. Об этом сегодня на брифинге в РСК в Костанае сообщила руководитель отдела природоохранных программ управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области Светлана АРСЕНТЬЕВА.

- За последние годы доля переработки и утилизации ТБО увеличилась более чем в 10 раз, - отметила она. - Если в 2017 она составляла 1,8%, то по итогам прошлого года она выросла уже до 20,8%.

Она пояснила, что такой результат удалось достичь благодаря внедрению в области раздельного сбора, сортировки, утилизации и переработки отходов. Для их раздельного сбора в 54 населенных пунктов региона установлено более 2000 контейнеров, еще в 7 населенных пунктах области работает 15 пунктов приема вторсырья. В прошлом году его было принято 2,5 тыс. тонн (в основном пластик и бумага). Сырье направлено на дальнейшую переработку.

- Сортируют отходы в 29 населенных пунктах - на полигонах ТБО и мусороперезагрузочных площадках, то есть с помощью ручной сортировки и на мусоросортировочных линиях (всего в области их 6), - пояснила спикер. - В нашей области перерабатывают вторсырье 13 частных компаний. Они выпускают 15 видов вторпродукции.

Это 4 предприятия по переработке шин (общая производительность - 5,2 тыс. тонн в год) - они производят резиновую крошку и пиролизное топливо. 1 предприятие по переработке макулатуры (производительность - 540 тонн в год) - производят бумажные ящики и лотки для яиц. 4 предприятия по переработке пластика (производительность - 4,9 тыс. тонн в год) - производят полиэтиленовые и газовые водопроводные трубы из отходов пластика, георешетку, геотекстиль и геокомпозит. Еще 4 предприятия перерабатывают золошлаковые отходы. Общая производительность - 15 тыс. тонн. Производят шлакоблоки.

- Сейчас с субъектами предпринимательства обсуждается проект об управлении отходами с помощью финансирования за счет средств РОП (расширенные обязательства производителей) АО «Жасыл Даму», - добавила Арсентьева. - В результате запланированы 10 проектов на общую сумму 2,1 млрд тенге. Из них 7 были уже предварительно одобрены на общую сумму - 1,9 млрд тенге.

Спикер отметила, что ТОО «Фабрика нетканых материалов «S.M.F.-System» (г. Тобыл) прорабатывает новый проект по переработке пластика в полиэтилен низкой плотности.

Напомнила Арсентьевна вновь и об Иловой горе - техногенное минеральное образование, появившееся в результате 50-летней эксплуатации (с 1911 по 1961 годы) Житикаринского железорудного месторасположения на восточной окраине Житикары.

- На нее чиновникам неоднократно жаловались местные жители. Говорили о потенциальной опасности загрязнения окружающей среды, - отметила она. - Иловая гора - это конус размерами 460 на 200 метров, высотой 10-15 метров. В 1970-х годах она была законсервирована глиной во избежание загрязнения окружающей среды. По истечении времени произошло разрушение целостности саркофага из-за ветровой и водной эрозии.

Спикер отметила, что мониторинг воздействия Иловой горы на окружающую среду начат в октябре 2022 года и завершен в декабре прошлого года. Подрядчик - ТОО «НПК Экоресурс».

- В ходе работ были проведены исследования компонентов окружающей среды: атмосферного воздуха, почвы, растительности, донных осадков, подземных и поверхностных вод. Они проводились в радиусе 500 метров от Иловой горы, - сообщила Светлана Арсентьева. - По результатам мониторинга установлено негативное влияние: загрязнение тяжелыми металлами (мышьяком, ртутью, свинцом и никелем), выявлены загрязнения почвы, растительности, подземных и поверхностных вод, реки Шортанды и ее донных отложений.

Наиболее загрязненные участки почвы установлены на самой Иловой горе и территории прилегающей к ней в радиусе от 50 до 100 метров, а также на территории северо-восточной, восточной и юго-восточной сторон на расстоянии до 500 метров.

Напомним, ранее руководитель департамента экологии сообщил, что эксперты предлагают две рекомендации для устранения негативного воздействия Иловой горы: рекультивировать объект, так как он частично разрушен, или добыть оставшиеся полезные вещества, вместе с ртутью, которая там захоронена. А уже потом рекультивировать.

На общественных слушаниях житикаринцы выступили против второго варианта и новой разработки Иловой горы. Сейчас управление природных ресурсов изучает вопрос о том, как именно провести рекультивацию.

- Из бюджета области для этого было выделено 10 млн тенге на разработку проекта. Сейчас акиматом Житикары ведутся госзакупки на эту услугу. По завершению разработки проекта планируется его реализация, - пояснила Арсентьева на брифинге.

В прошлом году была начата работа по очистке русла Тобола от Гагаринской плотины до центрального пляжа Костаная.

- Это дноуглубительные работы, раскорчевка камыша и кустарника на участке общей площадью 22,6 га, - пояснила спикер. - Данное мероприятие актуально в последние маловодные годы для улучшения гидрологического режима на реке.

Она добавила, что в прошлом году начата работа и по очистке и дноуглублению оз. Тарелочка в мкрн Аэропорт в Костанае. Общая площадь - 4,4 га. Работы здесь, как и по очистке русла Тобола, планируется завершить до конца этого года.

- Для продолжения работ по очистке водоемов разработана ПСД на очистку локальных участков Тобола в границах Притобольского парка в Костанае, реки Шортанды в границах Житикары, а также р. Торгай в Амангельдинском районе возле с. Урпек, - отметила Арсентьева.

Фото Андрея СКИБЫ

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