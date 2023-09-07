Привычная, как рассвет, утренняя картина почти в любом дворе областного центра - рядом с контейнерной площадкой навалено и наставлено все, что угодно. От старой мебели до б/у сантехники. Иногда там же оставляют строительный мусор в мешках... На аппаратных и прочих совещаниях спрос за безобразие учиняют с ТОО «Тазалык-2012», руководство которого отвечает, что вообще-то фирма обязана вывозить прежде всего бытовой мусор, а не драные кресла.

Мы - по возможности

На двух последних аппаратных совещаниях в акимате Костаная тему поднимали еще и потому, что жители активно жалуются на загроможденные мусорные площадки в IKomek. Осень наступила, все стремятся завершить затеянные летом ремонты, наводят глобальный порядок перед холодами. При этом у большинства из нас нет привычки самим вывозить негабаритный мусор на полигон ТБО, заказывать для этого транспорт, платить, естественно. Поздним вечером, а то и ночью старье потихоньку перемещается поближе к контейнерам. Авось что-нибудь заберут из частного сектора на дрова. А если нет, то кто-то же и как-то все-таки вывозит негабарит. Горы-то до неба не громоздятся во дворах.

Вчера еще чистая площадка начинает заполняться вот таким негабаритным мусором

«НГ» попыталась хоть в первом приближении разобраться в ситуации.

После совещаний на сайте городского акимата появилось напоминание жителям о том, что «крупногабаритные отходы, превышающие размер 0,5 метра в высоту, ширину, длину (сантехника, мебель, газплиты, холодильники и т. д.), а также строительный мусор, спил деревьев, листва, должны вывозиться на полигон ТБО самостоятельно».

- Не делает этого никто. Ну, или почти никто, - сказал корреспонденту «НГ» заместитель директора ТОО «Тазалык-2012» Сергей БРЫЗГАЛОВ. - Куда людям обращаться, не могу сказать, у нас нет этих адресов, но услуги такие многие оказывают. Если все будут звонить нам, мы физически не справимся. Можем, конечно, помочь. Строительный мусор вывезти, если объем большой, на машину. К нам в диспетчерскую можно обращаться. Но делаем это все по возможности. Стараемся раз в десять дней негабарит все-таки вывозить. Ведь так иногда завалят, что к контейнерам наша машина не может подъехать.

Не договоры, а договоренности

Во дворе дома по Баймагамбетова, 156 и двух соседних, как и везде, на контейнерной площадке и рядом негабаритный мусор появляется, копится, а потом исчезает. Каков механизм?

- У нас есть давние договоренности с «Тазалыком». По мере накопления такого мусора звоним в компанию, они приезжают, загружают, увозят, - ответил «НГ» председатель ПКСК «Орталык», в который входят эти дома, Алмат АЙДОСОВ, - схема старая, правда, сейчас надо не раз позвонить, чтобы приехали.

В некоторых костанайских дворах ПКСК отдельные площадки обустроили для негабаритного мусора, чтобы он не мешал ежедневной работе спецтранспорта мусоровывозящей компании. Но и там все держится на договоренностях.

«Тазалык» не исполняет»

Для председателя ОСИ «Юбилейный» Ивана ФИСЕНКО проблема с вывозом негабарита - часть общей проблемы с вывозом мусора.

- У нашего дома № 1 да и по всему микрорайону проблема с этим, - написал он в «НГ», - «Тазалык» не исполняет в полном объеме свои обязательства по вывозу мусора с оборудованных площадок. Забирают только содержимое контейнера, а остальное остается на ветер и для бродячих собак, грызунов. Вопрос иногда решается после звонка, но, мне кажется, это ненормально, что я должен постоянно им напоминать об их обязанностях.

Дом находится на краю микрорайона. И проблема, по словам председателя, усугубляется тем, что он первый на пути дачников из одноименного садового общества. Там многие живут постоянно, но договоры с «Тазалыком» не заключают, контейнеров на территории дач нет.

- Утром, например, люди оттуда едут в город на работу и заруливают к нам, все подряд везут и вываливают. Конечно, и негабаритный мусор есть, - продолжил Фисенко, - а у нас всего один контейнер. Нам его и для своего дома мало. Пока дом заселялся, мы договорились с застройщиком, и он поставил контейнер. Мы своими силами его вывозили, а потом жильцы заключили договоры с «Тазалыком», они установили свой контейнер, а второй, наш получается, на обслуживание не взяли. Мы с коллегами из нашего района планируем организовать встречу с акимом города и заинтересованными коммунальными службами. Нам небезразличен облик микрорайона и города в целом.

В некоторых дворах под негабарит ПКСК специально обустраивают площадки

Мы задали коммунальщикам вопросы по поводу ситуации в «Юбилейном», спрашивали, почему компания не устанавливает дополнительные контейнеры в таких местах, ведь видно, что принимающих мусор емкостей не хватает. Естественно, у руководства ТОО «Тазалык-2012» свой взгляд на ситуацию.

- Если по правилам, то мы оказываем услуги, исходя из количества заключенных договоров и норм - 10 кг мусора ежедневно на человека входят в наш расчет. Отсюда и количество контейнеров, - пояснил Брызгалов. - «Юбилейный» - новый микрорайон, там действительно много строительного, негабаритного мусора, да и бытового. Но исходя из количества заключенных договоров в микрорайоне должно стоять 62 контейнера. За это именно количество жильцы платят. Мы уже там держим 84, чтобы было чисто. Получается, 22 контейнера обслуживаем просто за свой счет. Так к кому вопросы должны быть?

Список рецептов

У всех названных спикеров мы спросили о том, каким они видят сегодня выход из ситуации, которая напоминает хроническую болезнь. Кстати, по мнению Сергея Брызгалова положение только ухудшается. Примет самоуправления в нашей жизни стало больше, но чистоте это пока не способствует.

Сергей Брызгалов считает, что за негабаритный мусор власть с них спрашивает по привычке

- Когда-то мы были ГКП, ПКСК больше подчинялись городским властям, ОСИ вообще не существовало, - сказал Брызгалов, - некоторые ПКСК заключали договор на вывоз мусора с придомовой территории на себя (было такое) и за счет жильцов нанимали машину. У нас были списки - мы отчитывались в акимат, сколько ПКСК вывезли сами, кто как действует, председатели бывали на совещаниях, с них спрашивали, им что-то внушали... А сейчас ничего такого нет. Вернуть эту схему? Вряд ли возможно. Когда появились ОСИ, стало хуже. Если раньше у нас в городе было несколько проблемных контейнерных площадок, где граничили во дворе два ПКСК и конфликтовали, то сейчас четыре дома в одном дворе, четыре ОСИ, и все делят зоны ответственности.

По мнению Алмата Айдосова, вывоз негабаритного мусора все-таки должен оставаться по большей части централизованным.

- Нереально это, поддерживать порядок во дворах многоэтажек, опираясь на частные заказы людей, - считает он, - представьте количество таких заказов, движение, если на самом деле все поголовно по поводу каждого старого шкафа и разбитой раковины начнут машины вызывать... По поводу отдельных договоров ПКСК на вывоз негабарита - это тоже сложно, мы же с разной интенсивностью его накапливаем, иной раз за пять дней все завалят, а иногда за месяц небольшой объем набирается. Но, конечно, этот вопрос должен быть урегулирован какими-то правилами. Возможно, вывоз негабарита надо учитывать в тарифе, а значит, компания должна предоставить расчеты, смету расходов на эту услугу. Но это должно быть прописано четко.

Иван Фисенко уверен, что реальной картины по потребностям услуг мусоровывозящей компании не будет, пока люди не будут заключать договоры.

- Но сидеть и просто ждать этого бесполезно, - говорит он, - надо заставлять, ходить с участковыми по дворам, домам. «Тазалык» вроде в этом должен быть заинтересован, но ничего же не делается.

Со своей стороны Сергей Брызгалов добавил, что на перспективу проблему с утилизацией негабаритного мусора кардинально должна решить переработка.

- По-моему, дело не в том, нужна отдельная компания для вывоза негабарита или отдельные договоры, нужна реальная переработка мусора, - высказал он мнение, - чтобы старую мебель активно принимали и разбирали фирмы, способные либо обновить ее и пустить вторично в продажу, либо разобрать, чтобы часть конструкцитй опять же использовать. Если бы была переработка, такой мусор бы еще с площадок разбирали. Пример - бумага. Когда у нас кто-то ее активно принимает, на полигоне ее вообще нет, не доходит до него... Кроме того, надо обязательно находить тех, кто бросает что попало мимо контейнеров, рядом с ними. Ведь даже там, где вроде есть камеры видеонаблюдения, на мусорные площадки они не смотрят. Никто не выявляет нарушителей. Я даже не за то, чтобы их штрафовать. Может, достаточно будет беседы, но чтобы человек понимал - он на заметке. Такую работу вести надо.