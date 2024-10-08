Во время рабочей поездки в Житикаринский район глава области Кумар Аксакалов открыл новый спортивный зал, ознакомился с работой центральной котельной ГКП «Житикаракоммунэнерго» и переоснащённого гемодиализного отделения райбольницы. Наиболее сложные вопросы в развитии региона прозвучали на встрече с населением.

После воодушевляющих отчётов и показательных цифр роста - непарадные вопросы житикаринцев: освещение улиц, качество участков местных дорог, вывоз мусора и, наконец, экология.

- С экологией страшно, потому что заболеваемость страшная, и у нас самая низкая зарплата, - уверяет экологический активист Сапархан ХАКИМОВ. - Вот Комаровское месторождение 17 млрд тенге платит в год налогов, все уходят в бюджет. А наш житикаринский (комбинат – "НГ") - 300 млн. У нас почему медицина плохая? Бюджет слабый у нас. По сравнению со средней областной у нас заболеваемость по онкологии в два раза выше. Продолжительность жизни у нас по Житикаре на пять лет короче, чем среднеобластная.

Хакимов привёл миграционную статистику: в 1994 году население района составляло около 80 000 человек, а сейчас, по его словам, почти вдвое меньше. Его точку зрения на экологические вопросы поддержала председатель ОО «Алтын Журек» Алмагуль ОМАРОВА.

Однако присутствовавший на встрече руководитель управления здравоохранения Данияр ДЖАНДАЕВ заявил, что медицинские аргументы активистов не имеют подтверждения в официальной статистике. Чтобы уточнить данные, "НГ" отправила запрос в это ведомство. И получила ответ.

"В текущем году, - сообщила пресс-служба управления, - заболеваемость онкологическими заболеваниями в Житикаринском районе отмечается с некоторым снижением в сравнении с 2023 годом. По данным областного онкодиспансера, в Житикаринском районе выявлено 97 новых случаев заболевания (103 в 2023 г.). По представленным данным, Житикаринский район в области находится на 4-м месте по заболеваемости онкологией. Показатель смертности в Житикаринском районе составляет: за 8 месяцев 2023 года – 6,3 (272 чел.) при областном показателе 10,0 (8348 чел.), за 8 месяцев 2024 года – 6,4 (271) человек при областном показателе 6,7 (5545 чел.)".

Напомним, активисты требуют признать Житикаринский район зоной экологического бедствия.

Фото Игоря НИДЕРЕРА