Экологическую обстановку в Житикаре председатель ОО "Алтын Журек" Алмагуль ОМАРОВА характеризует как катастрофу. На встрече с министром экологии РК 27 сентября она обратилась с просьбой признать город зоной экологического бедствия. В качестве аргументов - статистика онкологических заболеваний в регионе.

- У нас высокий процент смертности, детской инвалидности, - сказала Омарова. - Очень широко распространено заболевание - старческая деменция. Как вы знаете, есть крупные добывающие предприятия, которые работают варварскими методами выщелачивания породы. Я на разных уровнях уже обращалась с просьбой о том, чтобы признать наш район зоной экологического бедствия. Всегда ответ один, что у нас таких регионов всего пять. Я понимаю, что такими методами предприятия пользуются не только у нас, а по всему Казахстану. Но куда смотрит министерство экологии?

Алмагуль Омарова напомнила о взрыве элеватора возле села Пригородное. О том, что на этом месте ТОО "Комаровское горное предприятие" собирается добывать золото, "НГ" писала серию расследований.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан НЫСАНБАЕВ ответил, что его ведомство фиксирует в Костанайской области уровень повышения диоксида серы.

- К нам поступило обращение, мы отобрали пробы и привышений выбросов от деятельности предприятий не выявлено, - сообщил и. о. руководителя департамента экологии Куаныш ЕЛЕУСЕНОВ. - Что касается Пригородного, то документы по разработке карьера не поступали.

Председатель комитета экологического регулирования и контроля Ерболат КОЖИКОВ подтвердил, что предприятие проводит в Пригородном разведочные работы.

- Выкопано 10 скважин глубиной по 200 метров, - сказал он. - В этом году они должны разработать проектную документацию и перейти к добыче. Но проект должен пройти экспертизу с обязательным проведением общественных слушаний.

Ерлан Нысанбаев (справа)

- И отметьте, что в случае отрицательного решения на общественных слушаниях мы не поддержим добычу в этом районе, - добавил министр.

Активистка не поверила, что местных жителей услышат на общественных слушаниях.

- Предприятия просто напросто могут пригнать своих рабочих и общественные слушания пройдут на ура! - отметила Алмагуль Омарова.

Ерлан Нысанбаев тоже не поверил общественнице. "Все зависит от вашей активности!" - сказал министр. И призвал коллег учесть мнение местного населения.

Алмагуль Омарова еще несколько раз повторила просьбу признать Житикаринский район зоной экологического бедствия.

Руководитель управления здравоохранения Костанайской области Данияр Джандаев даже поспорил с активисткой о том, есть ли в районе серьезный рост заболеваний. Но ничего конкретного о том, станет ли Житикара зоной экологического бедствия, не сказал.

Фото Георгия ГОВОРОВА