В 2023 году в Костанайской городской больнице проводили конкурс на вакантную должность главного врача. 7 декабря Дамир Балгужин набрал большинство голосов на собеседовании, но главврачом не стал. Более того - его понизили в должности, а потом и вовсе уволили.

Балгужин подал иск к управлению здравоохранения Костанайской области (УЗАКО) о понуждении назначить его главврачом. Костанайский городской суд в иске отказал.

Судебная коллегия областного суда рассматривает жалобу Балгужина

Балгужин подал апелляционную жалобу. В ней он требовал отменить решение суда первой инстанции и выполнить требование его иска - назначить его главврачом горбольницы. Коллегия Костанайского областного суда рассмотрела жалобу и вынесла решение 17 октября.

Камень в огород Шатерникова

Дамир Балгужин (на переднем плане) и Валентина Атаман-Лата

Одно из главных требований к кандидатам в главы медучреждения - сертификат менеджера в области здравоохранения. Его получают в ходе специального курса. Представитель Балгужина Валентина АТАМАН-ЛАТА обратила внимание коллегии, что нынешний и. о. главврача горбольницы Владимир Шатерников сертификата не имеет:

- Ответчик ранее допускал к участию в конкурсе лиц, у которых отсутствовал сертификат. И, как было установлено в судебном разбирательстве, в 2023 году сертификаты вообще не выдавались, а первые были выданы в 2024 году. Как только уполномоченный орган стал выдавать, наш доверитель воспользовался этим правом и получил сертификат. То есть, отсутствие сертификата не мешало ответчику назначить на должность человека. Сейчас горбольницей управляет человек, который не имеет сертификата. Но суд посчитал, что это не имеет отношения к делу.

Главным аргументом ответчика в городском суде было то, что Балгужин на момент конкурса тоже не имел сертификата. Тогда представители истца указывали на то, что их доверитель имеет диплом магистратуры по специальности Менеджмент, и это даже лучше "сжатого курса сертификата". Второе высшее Балгужина припомнили и в облсуде.

- Ответчик назначил на должность руководителя горбольницы человека, не только не имеющего сертификата в области менеджера здравоохранения, но и вообще высшего образования менеджера, - подчеркнула Атаман-Лата. - При всех равных обстоятельствах Балгужин имеет преимущества перед действующим руководством горбольницы.

Член наблюдательного совета Костанайской городской больницы Еркебулан БУРКИТБАЕВ выступал третьим лицом. В конкурсе на должность главврача он голосовал за истца. Напомним, в городском суде представители истца заявили, что комментарий единственной проголосовавшей против Балгужина участницы наблюдательного совета является угрозой и давлением на других членов этого органа.

Наблюдательные советы - институт, созданный по поручению Токаева в медучреждениях Казахстана. Они в том числе рассматривают кандидатуры на должность главврачи в период конкурса.

Подключившись к рассмотрению жалобы Балгужина онлайн, Буркитбаев снова "проголосовал" за истца - просил коллегию удовлетворить жалобу и отменить решение суда первой инстанции:

- Мы принимали решение об избрании Балгужина осознанно. На тот момент ни один главврач Казахстана не имел сертификата. Но практика такая имелась, что назначали с наличием высшего образования менеджера.

Фото из архива "НГ"

- Назначен руководителем горбольницы человек, который 40 раз нарушал процедуру госзакупок - из одного источника дорогостоящего оборудования, - заявил представитель истца Жаслан БАЙБАЗАРОВ. - Он был привлечён к административной ответственности. Это лицо не было рекомендовано наблюдательным советом горбольницы при назначении на должност ь.И это лицо допустило рост кредиторской задолженности больницы более чем в 2 раза. Именно это лицо допустило выплату зарплаты избранному врачу в среднем 5,5 млн тенге ежемесячно. Идёт практика назначения некомпетентных, не соответствующих квалификационным требованиям лиц. Но суд не вынес частного определения.

Представители Балгужина считают, что их доверитель компетентен не только в медицине, но и в управлении медорганизацией и поэтому улучшит работу Костанайской городской больницы.

- С самого начала подготовки к процессу суд первой инстанции взял на себя роль адвоката госоргана и открыто консультировал ответчика о необходимости оспаривания решения наблюдательного совета в другом суде, озвучивая, что если такой иск будет подан, то производство по данному делу будет приостановлено, - продолжил Байбазаров. - Возражения со стороны истца, что консультирование ответчика судом недопустимо, были проигнорированы.

Ответчик в своё время последовал совету суда первой инстанции и действительно подал иск в Астанинский суд об оспаривании решения наблюдательного совета. Из-за этого процесс по иску Балгужина был приостановлен. Однако Астанинский суд отказал в иске УЗАКО.

"Заставил судью нарушить тайну совещания"

Судья Асем Есентаева / фото с архива "НГ"

Еще один момент из процесса в суде первой инстанции - после возобновления допроса всех третьих лиц и прений судья Асем Есентаева подготовила решение и назначила дату оглашения - 5 августа. Однако в этот день ее вызвали в областной суд. Заседание перенесли на 6 августа, на нём судья сообщила о... возобновлении рассмотрения дела.

Байбазаров тогда направил в Администрацию президента РК и Верховный суд заявления о проверке факта давления на суд и взятии судью под защиту. Тогда же он комментировал "НГ" вызов судьи в облсуд очень обтекаемо. Но 17 октября его слова обрели контуры:

- Полагаем, что на суд первой инстанции оказывалось давление со стороны неустановленных лиц областного суда. Ответ на вопрос, кто же этот высокопоставленный чиновник, кто заставил судью нарушить тайну совещания перед оглашением решения, остаётся отрытым.

Байбазаров указал коллегии и на то, что суд первой инстанции принял в качестве доказательства документ Министерства здравоохранения РК, хотя тот, по мнению юриста, нарушает государственный документооборот - не имеет электронно-цифровой подписи. О том. какую роль минздрав играл в деле и почему Байбазаров обвинял ведомство в фальсификации, мы писали здесь.

- Все доводы истца являлись предметом рассмотрения суда первой инстанции, - заявил в защиту ответчика его представитель Алмат УСПАНОВ. - Касаемо доводов истца о кредиторской задолжности: в настоящее время он не назначен, а исполняет обязанности.

И резюмировал:

- Прошу оставить решение суда первой инстанции без изменений.

- По доводам того, что сертификаты начали выдавать только в конце 2023 - начале 2024 годов, подтверждаете? - спросила член коллегии.

- Относительно сертификата минздрав дал полное разъяснение в суде первой инстанции.

- Вы ответьте на вопрос. У вас спрашивают. Сертификаты у всех ваших руководителей есть с 2020 по 2023 год?

- Сертификаты имеются у тех, кто назначен на должность, - ответил Успанов.

- Мы не знаем, кто назначен, вопрос конкретный, отвечайте!

- В настоящее время не могу ответить.

Коллегия совещалась 5 минут и огласила решение:

- Коллегия постановила: решение Костанайского городского суда отменить, вынести по делу новое решение, иск Балгужина удовлетворить, обязать управление издать приказ на основани решения наблюдательного совета Костанайской городской больницы о назначении на должность руководителя больницы Балгужина Дамира.

Помимо этого, коллегия:



- Вынесла частное постановление в отношении управления здравоохранения за нарушения. выявленные в ходе долгого процесса по иску;



- Постановила взыскать с управления 1 млн 107 тыс. тенге в пользу Балгужина - за услуги юристов.

Как изменится жизнь Костанайской городской больницы с приходом к руководству Дамира Балгужина? Надеемся рассказать об этом уже в ближайшее время.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕН