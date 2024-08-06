Решение по иску кандидата в главврачи Костанайской городской больницы Дамира Балгужина должны были огласить 5 августа, но судью Асем Есентаеву в этот день вызвали в областной суд. Заседание перенесли на 6 августа, но судья сообщила о возобновлении рассмотрения дела и назначила следующее слушание на 16 августа.

В 2023 году в Костанайской городской больнице проводили конкурс на вакантную должность главного врача. 7 декабря Балгужин набрал большинство голосов на собеседовании, но главврачом не стал. Более того - его понизили в должности, а потом и вовсе уволили. Балгужин подал иск к управлению здравоохранения Костанайской области (УЗАКО) о понуждении назначить его главврачом, который начали рассматривать 5 июля. 2 августа допросили представителя Минздрава РК в качестве третьего лица в деле.

- По всей видимости, судью вызвали в облсуд, чтобы попросить лучше изучать материалы дела, - прокомментировал "НГ" представитель Балгужина по доверенности, юридический консультант палаты "Зангер" Жаслан БАЙБАЗАРОВ. - Мы полагаем, что это из-за публикаций в СМИ. Если бы не было публикаций в вашей газете, то ничего этого бы не было.

Одно из требований конкурса на вакантное место главврача медучреждения - наличие сертификата менеджера здравоохранения. Получить его можно, пройдя двухмесячный сертификационный курс. Главный аргумент ответчика - Балгужин не имел этого сертификата на момент подачи документов на конкурс и принёс его спустя полгода. На прошлом заседании сторона истца спрашивала УЗАКО о том, почему тогда управление допустило назначение Самата Исламова на должность главврача Аркалыкской региональной поликлиники, если тот не имеет сертификата менеджера здравоохранения. Представитель ответчика протестовал, заявляя, что вопрос не имеет отношения к делу Балгужина.

- Это делается для того, чтобы не всплыли эти факты, - считает Байбазаров. - Но мы считаем, что это непосредственно относится к делу. Потому что двойных стандартов быть не может. Видимо, суд понял, что это как-то связано с делом, и возобновил рассмотрение.

Суд затребовал от УЗАКО предоставить все документы по назначению Исламова на должность главврача Аркалыкской региональной поликлиники.

Дамир Балгужин

- Балгужин мало того, что сертификационный курс прошёл, но то, что было сжато в этом курсе, получил, ещё обучаясь в вузе. Диплом MBA (Master of Business Administration - Магистр менеджмента - "НГ"), который он получил, подтверждает, что Балгужин обладает этими знаниями экономики, - добавляет юридический консультант.

Еще одно требование конкурса - стаж работы на руководящих должностях не менее 2 лет. 4 августа в прениях представитель ответчика заявил, что такого стажа в резюме Балгужина он не заметил.

- У Балгужина стаж на руководящих должностях около 6 лет. Это значит, что УЗАКО даже не смотрел документы Балгужина, - отмечает Байбазаров.

- Ваш иск - не обвинительный, а понуждающий назначить Балгужина главврачом. Почему вы не обвиняете руководителя УЗАКО Джандаева в незаконных действиях, а понуждаете его?

- Ранее было одно дело, где также не хотели принимать на работу человека, в том процессе суд отказал в требовании признать незаконными действия и указал, что необходимо именно побуждать. С учётом опыта того процесса и практики, сложившейся в Костанайской области, мы подали именно такой иск, чтобы не было отказа. Суд таким образом не хочет давать правовую оценку действиям, потому что это грозит увольнением госслужащих и чиновников.

Юридический консультант подчёркивает, что главная цель - чтобы Балгужин улучшил работу горбольницы на должности её главврача. Жаслан Байбазаров полагает, что в ходе процесса судья увидит попутные нарушения УЗАКО и отразит их в мотивировочном акте.

- Если этого не будет указано, это веское основание обжаловать судебное решение, - сказал Байбазаров.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА