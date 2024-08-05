Иск кандидата в главврачи горбольницы Дамира БАЛГУЖИНА к управлению здравоохранения Костанайской области (УЗАКО) и продолжают рассматривать в Костанайском городском суде. 2 августа допросили представителя Минздрава РК в качестве третьего лица в деле.

В прошлом году в Костанайской городской больнице проводили конкурс на вакантную должность главного врача. 7 декабря 2023 год Балгужин набрал большинство голосов на собеседовании, но главврачом не стал. Более того - его понизили в должности, а потом и вовсе уволили. Балгужин подал иск о понуждении назначить его главврачом, который начали рассматривать 5 июля.

Как отметил представитель Минздрава, сертификат менеджера здравоохранения в стране имеют 60 человек из 60 проходивших обучение. Это обязательный документ в перечне требуемых на конкурсе за вакантную должность главврача горбольницы. Сторона ответчика утверждает, что сертификата в резюме Балгужина на момент конкурса не было, предоставил он бумагу ьлдбкл по окончанию конкурса, что противоречит правилам отбора. Поэтому ответчик считает получение Балгужиным большинства голосов наблюдательного совета нелегитимным для того, чтобы сделать его главврачом.

Жаслан Байбазаров допрашивает представителя Минздрава

Сторона истца запросила у Минздрава документ, подтверждающий цифру, но так и не получила его к концу дня, потому попросила судью не учитывать данные при рассмотрении дела. Более того, представитель истца заявил, что из 60 проходивших обучение должна быть доля обучающихся, которые не смогли доказать знания. А сертификат получили все 60 человек, что вызывает у правозащитника сомнения.

В прениях представитель Балгужина по доверенности, юридический консультант палаты "Зангер" Жаслан БАЙБАЗАРОВ заявил:

- Конституционное право гражданина на труд должно быть гарантированно. Господин Балгужин, обучаясь, получая профессию, повышая квалификацию, полагал, что этот принцип будет незыблемым. Но, пройдя все процедуры конкурсного отбора и дождавшись, когда документы поступят в УЗАКО, он понял, что это не так. До этого его трудовые права господином Джандаевым (руководитель управления здравоохранения - "НГ") нарушались, когда он работал заместителем главврача горбольницы.

Должность заместителя главврача в городской больнице была сокращена, в связи с чем Балгужина понизили до начальника отдела общественного здравоохранения, но через несколько месяцев эта должность снова появилась. Байбазаров считает это нарушением закона:

- Норма постановления Верховного суда говорит о незаконности сокращения, если на эту должность принимается другой работник. Но господин Балгужин не стал спорить. Он говорит: "Мне некогда судиться, нужно работать". И продолжал работать простым начальником отдела. Когда появилась возможность, он подал документы, претендуя на должность главврача Костанайской городской больницы. Поняв, что Балгужин не остановится, господин Джандаев вместе с руководителем горбольницы приняли решение о реструктуризации. И без решения наблюдательного совета, без согласования с ними, что в принципе невозможно, они это реализовали. В итоге должность начальника отдела тоже была упразднена.

Байбазаров, хотя и не произносит именно этого слова, но усматривает в увольнении своего доверителя коррупционные мотивы:

- Причина в другом. Не в том, что Балгужин не такой специалист, плохой, либо у кого-то документы лучше. Нет, проблема системная. Многочисленные кредиторские задолжности почти всех больниц по области связаны с неэффективным управлением. А управлять эффективно больницей может только тот, кто получал соответствующее экономическое образование. А Балгужин его получил. Это всё есть у него. Нет у него одного - он не входит в "команду", которая имеет право работать на руководящем посту.

Юридический консультант высказал предположение, почему Джандаев поступательно сокращал те должности, на которые назначали Балгужина:

- Он скрывает те нарушения, которые допускают руководители. Это причина, по которой неэффективное управление происходит в больнице, почему появилась огромная кредиторская задолжность и почему некоторые получают зарплату больше, чем президент. Такого быть не может в правовом государстве. 5,5 млн тенге! Когда обычный врач сидит сутками дежурит и не может получить даже миллион.

- В судебном процессе мы достоверно установили, что кандидат при подаче на конкурсный отбор не имел сертификата менеджера в области здравоохранения, - заявил в прениях представитель ответчика. - Сам кандидат данный сертификат предоствавил через полгода, когда конкурсные процедуры были завершены.

Одним из требований отбора был стаж работы на руководящих должностях не менее 2 лет, чего представитель ответчика в резюме Балгужина не заметил.

Решение суда должны были огласить сегодня, 5 августа, но оглашение отложили в связи с тем, что судью Есентаеву вызвали в областной суд.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА