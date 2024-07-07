В прошлом году в Костанайской городской больнице проводили конкурс на вакантную должность главного врача. 7 декабря 2023 года Дамир БАЛГУЖИН набрал большинство голосов на собеседовании, но главврачом так и не стал. Его понизили, а потом и вовсе уволили. Балгужин подал иск к управлению здравоохранения о понуждении назначить его главврачом больницы, который рассматривали в Костанайском гражданском суде 5 июля.

Сторона истца считает увольнение незаконным, но подавать иск по этому поводу не стала.

- Права моего доверителя грубо нарушены, - заявил в суде представитель Балгужина по доверенности, юридический консультант палаты "Зангер" Жаслан БАЙБАЗАРОВ. - Сначала он работал в качестве заместителя главного врача. Потом эту должность якобы сократили. Его понизили до начальника отдела общественного здравоохранения, а через время на должность заместителя приняли другого человека. После этого они сократили эту должность, и сейчас мой доверитель безработный. Это называется незаконное увольнение. Он не стал судиться. Он решил на совести руководства Кузакова это оставить.

На слушании сторона ответчика подала три ходатайства:

1) Привлечь к участию представителя Департамента комитета фармконтроля в качестве специалиста.

- У нас затруднения? Мы чего-то не понимаем? - оспорил ходатайство Байбазаров. - Необходимости в этом нет никакой. Мне кажется, что это затягивание процесса. И самое главное - не сформулированы вопросы, которые необходимо с помощью этого специалиста прояснить.

2) Допросить в качестве свидетеля члена наблюдательного совета, выразившего особое мнение, гражданку Рыкину.

Наблюдательный совет - конкурсная комиссия Костанайской горордской больницы, выбирающая кандидата на вакантную должность главного врача.

- Возникает логичный вопрос: почему допросить одного члена совета? Давайте всех тогда членов наблюдательного совета допросим, - сказал Байбазаров. - Этот свидетель со стороны ответчика дал своё письменное особое мнение. Оно имеется в материалах дела. Заслушивать повторно то, что написано в этом документе, смысла нет.

Эти два ходатайства судья Есентаева отклонила.

А вот третье ходатайство она удовлетворила. В нём ответчик запросил приостановить рассмотрение дела, пока в Межрайонном гражданском суде Астаны не рассмотрят иск управления члену наблюдательного совета о признании итогов конкурсного отбора на вакантную должность главного врача незаконным. По мнению ответчика, астанинское дело существенно может повлиять на данный процесс.

Сторона истца пыталась оспорить это ходатайство:

- Мой доверитель уже практически полгода не получает зарплаты. Если ходатайство будет удовлетворено, то будет продолжение нарушения прав моего доверителя, - заявил Байбазаров. - Он что, питаться воздухом должен? Нет. Он имеет право занять эту должность и работать на благо населения города Костаная. Более того, подчёркиваю: наш доверитель не участвует в том процессе, где Кузаков обжалует решение наблюдательного совета. Так какое важное значение это может иметь в нашем процессе?

Судья так обосновала удовлетворение ходатайства:

- В силу требований пункта 4 части первой статьи 272 ГПК РК суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела гражданским судом. С учётом того, что требования истца основаны на протоколе заседания наблюдательного совета, оспариваемом в настоящее время ответчиком, производство по настоящему делу следует приостановить.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА