Решение по иску Дамира БАЛГУЖИНА к управлению здравоохранения Костанайской области вынесли 22 августа. Не в пользу истца. Представитель истца, юридический консультант палаты "Зангер" Жаслан БАЙБАЗАРОВ, комментируя "НГ" итог судебного разбирательства, утверждает: история еще далеко не закончилась.

Жаслан Байбазаров / фото из архива "НГ"

В 2023 году в Костанайской городской больнице проводили конкурс на вакантную должность главного врача. 7 декабря Дамир Балгужин набрал большинство голосов на собеседовании, но главврачом не стал. Более того - его понизили в должности, а потом и вовсе уволили. Балгужин подал иск к Управлению здравоохранения Костанайской области о понуждении назначить его главврачом, который начали рассматривать 5 июля.

Главным аргументом облздрава было отсутствие у Балгужина сертификата менеджера здравоохранения в момент подачи документов на конкурс. Этот документ подтверждает, что кандидат подкован не только в медицине, но и в управлении, то есть может быть главврачом, руководителем медорганизации. Его получают, проходя специальные курсы. Кстати, представители Балгужина неоднократно указывали в суде, что их доверитель получил знания сжатого курса, ещё обучаясь в магистратуре по специальности "Менеджмент".

Согласно постановлению Минздрава РК, этот сертификат - обязательное условие для занятия должности главврача.

А был ли сертификат?

Вопрос адресован не только к Балгужину. Позже он получил сертификат и предоставил его наблюдательному совету горбольницы - комиссии, рассматривавшей кандидатов.

Нынешний главврач Аркалыкской городской больницы Самат Исмаилов сертификата менеджера здравоохранения в момент подачи документов тоже не имел. Почему ему разрешили руководить больницей, а Балгужину - нет? Узнать ответ сторона истца пыталась в ходе процесса. Ответчик запросил у Минздрава официальное согласование на назначение Исмаилова на должность главврача Аркалыкской больницы.

В ответе Минздрава, который ответчик предоставил с ощутимой задержкой, за полчаса до начала судебного заседания, сторона истца усмотрела фальсификацию - на нём отсутствовала электронно-цифровая подпись, обязательный элемент государственного документооборота по закону. Поэтому подала ходатайство о признании документа сфальсифицированным и исключении его из числа доказательств. Судья Асем ЕСЕНТАЕВА попросила представителя облздрава предоставить документ с ЭЦП.

- Но облздрав не только не предоставил оригинал, что обязательно в случае заявления сомнения в подлинности документа, но и предоставленный сканированный вариант передал по WhatsApp без ЭЦП работника Минздрава, - возмущается Байбазаров.

Судья в удовлетворении ходатайства отказала.

- Так, истцом указывалось о несоответствии данных документов требованиям к оформлению документации в государственных органах ввиду отсутствия электронно-цифровой подписи, - поясняется в полной версии решения. - После чего управлением в опровержение доводов истца представлены на обозрение документы с наличием на них соответствующих электронно-цифровых подписей.

Юрист истца указывает на отсутсвие ЭЦП / фото Жаслана Байбазарова

- В каком месте этого документа суд увидел ЭЦП, остаётся загадкой, - комментирует Байбазаров. - В чат суда ответчиком был предоставлен ответ Минздрава, но без ЭЦП. Из-за этого мы заявили о фальсификации ответа Минздрава, но суд сказал, что увидел ЭЦП. Где оно?

В ходе процесса представитель Минздрава заявил: в 2023 году курс менеджера здравоохранения проходили 60 человек, и все они сертификат получили. Однако сторона истца посчитала эти данные нереалистичными. потому что хоть один из 60-ти должен был провалить итоговый экзамен. Истец запросил у Минздрава документ, подтверждающий цифру в 60 человек, но его так и не предоставили.

На последнем заседании Минздрав изменил позицию, сообщив, что 60 сертификатов в 2023 году выдано не было, однако 60 человек прошли сертификационные курсы. Суд в своём решении установил факт фальсификации:

- При таких обстоятельствах, ввиду непредставления первоисточника предоставленных сведений, неподдержания в суде лицом, его предоставившем, содержания данных сведений, суд считает обоснованными доводы представителя истца о фальсификации представленных Министерством сведений, которые подлежат исключению из числа допустимых к делу доказательств.

Несмотря на это, суд не усмотрел оснований для вынесения частного определения представителю Минздрава. Что вызывает возмущение представителя истца.

Нарушение тайны совещания



После двух заседаний суд назначил оглашение решения на 5 августа, но в этот день судью Есентаеву пригласили в облсуд, о чём пришедшим на оглашение сообщил её секретарь. На слушании 16 августа Байбазаров заявил отвод судье Есентаевой и всему составу судей Костанайской области, попросил передать дело на рассмотрение в ином составе в суд за пределами области. В обосновании отвода он в том числе указывал на вызов судьи в облсуд:

- Это нонсенс. В правовом государстве судья независим и вызов его куда-либо недопустим. Судья, находясь в совещательной комнате, не имеет права контактировать ни с кем, поскольку должен вынести справедливый судебный акт. На наше заявление о проверке данного факта - давления на судью - и на просьбу взять судью на защиту, ни Верховный суд, ни Администрация Президента не отреагировали.

Байбазаров сообщил "НГ" о текущем статусе обращения:

- Факт нарушения судом тайны совещания перед назначенным оглашением решения сейчас всё-таки расследуется Службой безопасности суда после неоднократных обращений в Администрацию президента. К сожалению, в стране без жалобы в аппарат президента не решается ни один вопрос.