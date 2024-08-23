22 августа в Костанайском городском суде допросили члена наблюдательного совета. Спрашивали об угрозах в адрес членов совета. В ходе просмотра видеозаписи обсуждения выяснилось, что член совета Кырмызы ЖАНБЫРШИНА действительно сказала "Вы ещё пожалеете" после голосования большинством за Дамира Балгужина. Сегодня, 23 августа огласили решение суда.

В 2023 году в Костанайской городской больнице проводили конкурс на вакантную должность главного врача. 7 декабря Дамир Балгужин набрал большинство голосов на собеседовании, но главврачом не стал. Более того - его понизили в должности, а потом и вовсе уволили.

Балгужин подал иск к управлению здравоохранения Костанайской области (УЗАКО) о понуждении назначить его главврачом, который начали рассматривать 5 июля.

2 августа допросили представителя Минздрава РК в качестве третьего лица в деле. Решение по иску должны были огласить 5 августа, но судью Асем ЕСЕНТАЕВУ в этот день вызвали в областной суд. Заседание перенесли на 6 августа, но судья сообщила о возобновлении рассмотрения дела. Слушание прошло 16 августа. Оно закончилось тем, что представитель Балгужина Жаслан БАЙБАЗАРОВ заявил отвод судье Есентаевой и всем судьям Костанайской области, мотивировав это тем, что в нашем случае надеяться на справедливый судебный акт не стоит. Отвод не приняли, дело вернули в Костанайский городской суд для рассмотрения в прежнем составе.

Канат Сулейменов на видеозаписи обсуждения кандидатур

22 августа допросили члена наблюдательного совета Каната СУЛЕЙМЕНОВА по поводу обсуждения кандидатур на должность главврача.

- На видеозаписи обсуждения есть момент, когда один из членов наблюдательного совета угрожает вам и уходит. Вы помните такой момент? - спросил Байбазаров.

- Нет, такого не помню, - ответил Сулейменов.

Кырмызы Жанбыршина на видеозаписи обсуждения кандидатур

В ходе просмотра видеозаписи выяснилось, что член наблюдательного совета Кырмызы Жанбыршина, уходя, произнесла "Вы ещё пожалеете" в ответ на голосование большинством членов совета за Балгужина.

Жаслан Байбазаров

Байбазаров подал ходатайство о приобщении к делу следующих сведений:

- Мы запросили наблюдательный совет Костанайской городской больницы о том, какой ныне состав у этого органа, и получили довольно интересный ответ с приложением документов. 15 августа 2024 года в адрес наблюдательного совета поступило письмо руководителя УЗАКО Джандаева о том, что в связи с отсутствием необходимости и количества членов наблюдательного совета по причине выхода из него большинства приказ Джандаева об утверждении состава наблюдательного совета признан утратившим силу его приказом от 15 августа 2024 года. Тем самым Джандаев досрочно прекратил деятельность действующих трёх членов наблюдательного совета и упразднил наблюдательный совет. Наблюдательный совет предприятия в адрес аппарата акима Костанайской области отправил жалобу об отмене приказа и возобновлении деятельности наблюдательного совета. Я полагаю, что это такая демонстрация своей силы, возможности безнаказанности руководителя УЗАКО. Расформировать своим приказом наблюдательный совет, который, согласно постановлению правительства, должен быть сформирован во всех больницах, это нонсенс. Для чего государство создаёт эти советы? Как раз для контроля за деятельностью медучреждения. Именно потому что во всех практически медучреждениях большая кредиторская задолжность и она растёт.

Сторона истца настаивает на назначении Балгужина на должность главврача, поскольку считает его способным уменьшить кредиторскую задолжность учреждения. Сторона апеллирует к наличию у Балгужина диплома магистра менеджмента и сертификата менеджера здравоохранения.

Судья Есентаева оглашает решение / кадр из видео, предоставленного Жасланом Байбазаровым

Решение огласили 23 августа. Судья Асем Есентаева отказала в удовлетворении иска:

- Согласно п. 6 гл. 2 параграфа 1 приказа министра здравоохранения№ 305 для руководителя организации здравоохранения районного и городского значения обязательно наличие сертификата менеджера в области здравоохранения. Между тем, как было установлено в судебном заседании, на момент проведения конкурса у Балгужина сертификат менеджера в области здравоохранения отсутствовал. Доводы истца касаемо отсутствия на сегодняшний день препятствий к занятию должности руководителя больницы по причине получения сертификата после конкурсного отбора суд счёл несостоятельными, поскольку, в соответствии с предписанными требованиями приказа, сертификат должен быть представлен до проведения конкурса.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА