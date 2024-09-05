В эту субботу, 7 сентября, на стадионе «Центральный» в Костанае пройдет Kostanay Music Fest. Первый фестиваль в 2022 году совпал по времени с двумя крупными ЧП: взрывом в магазине "Оружейная палата" и лесным пожаром в Аулиекольском районе. Во время второго шел сильный дождь, что, кстати, вполне вероятно и в этом году.

Фото предоставлено организаторами фестиваля

Ведущий - актер и певец Дастан Оразбек. В этом году "фишкой" станет выступление симфонического оркестра Ne Prosto Orchestra - впервые на этом фестивале. Под аккомпанемент музыкантов выступят молодые казахстанские исполнители: Arshat, ARO, Dosekesh, Sadraddin, Taspay, Ayau и 6elluci.

Рэпер Shiza на фестивале в 2023 году

Во второй раз появится рэпер Shiza, в прошлом году он запомнился зрителям быстрым речитативом на казахском, сопровождаемым агрессивными звуками электрогитары. Многим понравились быстрые и ритмичные барабаны, за которыми сидел 11-летний алматинец Амир.

Выступит казахстанская певица Данеля Садыкова (Dequine). Кстати, она - дочь экс-депутата Мажилиса Аскара Садыкова, недавно лишенного мандата за недостойное поведение. Ранее сама Данеля заявляла о домогательствах со стороны казахстанских рэперов.

Хедлайнерами станут музыкальная группа Orda и рэперша Say Mo, известная по участию в телепроекте «Песни» на российском телеканале ТНТ.

На сцене "Ирина Кайратовна" и Shiza. 2023 год.

А также хорошо знакомая костанайцам группа «Ирина Кайратовна», которая в последние годы не раз выступала на различных мероприятиях в регионе.

Сбор зрителей запланирован на 17:00, окончание концерта - на 23:00.

Цены на билеты, как и ожидалось, выше по сравнению с прошлыми годами. Самый дешевый билет на трибуны второго яруса - 6 000 тенге, в первом ярусе - 8 000 тенге. Самые дорогие билеты в фан-зоне - 12 000 тенге.

В прошлом году билеты на трибуны стоили 5000 тенге, на танцпол - 7000, в фан-зону - 10 000 тенге. В 2023 году - 3 000, 4 000 и 5 000 тенге соответственно.

Фото из архива "НГ"