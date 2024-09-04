29 августа Центризбирком страны опубликовал постановление о лишении депутатского мандата Аскара Садыкова, сообщает informburo.kz. Его также исключили из партии.

Фото: parlam.kz

2 сентября в кулуарах парламента председатель партии "Ак жол" Азат ПЕРУАШЕВ не стал называть точные причины принятого решения. Однако 4 сентября в своём Telegram-канале он пояснил, что поступило заявление сотрудницы парламента о неоднократных домогательствах со стороны Садыкова. В качестве доказательства опубликован скриншот переписки.

- Оскорбительные предложения от 17 апреля она проигнорировала, ничего не ответив, – написал Перуашев. - Тем не менее 15 мая он повторил аналогичные действия, и, судя по заявлению, такие домогательства совершались Садыковым регулярно и в другие дни. Проблема в том, что жертва его харассмента не могла обратиться за правовой защитой ввиду неприкосновенности Садыкова как депутата. В ходе пленума на моё замечание о недопустимости выявившихся неправомерных действий Садыков заявил, что он депутат и "имеет право говорить кому хочет и что хочет". Поэтому мы убрали эту "помеху", и принятое решение о лишении Садыкова статуса депутата позволяет жертве защитить свою честь и достоинство.

Он отметил, что есть и другие примеры недостойного поведения Садыкова. Некоторые из них, по словам Перуашева, возможно, потребуют внимания правоохранительных органов.

- Как видите, ситуация довольно грязная, и мне очень не хотелось ни читать чужую переписку, ни тем более её публиковать, – подчеркнул председатель партии "Ак жол". - Однако наше молчание некоторые расценили превратно, в том числе с подачи самого Садыкова, который в одном интервью даже сравнил себя с героическими жертвами репрессий 1937 года, пострадавшего "за правду". Мы вынуждены показать, какая это правда, и поверьте, есть и другие эпизоды и документы.