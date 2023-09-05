Второй Kostanay Music Fest прошел вечером в субботу, 2 сентября, на стадионе "Центральный" в Костанае. Его зрителями стали 16 000 человек, в основном молодежь и подростки.

На сцене бойз-бенд AyaFunk / Фото предоставлено организаторами

Как и год назад, выступали звезды казахстанской эстрады, в основном молодые рэперы. В этом году состав музыкантов немного изменился: Aya Funk, Shiza, HIRO, abdr., Liili, Kazybek Kuraliysh, Мирас Жугунусов, RaIM и V$XV PRINCE. Хедлайнером, как и в прошлом году, стала группа "Ирина Кайратовна". В прошлом году на фестивале также выступал алматинский инди-поп исполнитель Darkhan Juzz. 24 февраля он погиб - попал в ДТП на острове Пхукет в Тайланде.

Фестиваль стал ежегодным - об этом объявили его организаторы ТОО "Олжа Агро", автомобильный завод Allur и медиакомпания Brave Talents Co. В этот раз практически вдвое увеличили цену на билеты, которые можно было купить уже в начале августа. Билет на трибуны - 5 000 тенге, на танцпол - 7 000, в фан-зону - 10 000 тенге. В прошлом году билеты продавали за 3 000, 4 000 и 5 000 тенге соответственно. Возле стадиона перепродавали билеты в несколько раз дороже - это тоже стало традицией.

Очередь на стадион "Центральный" / Фото Андрея СКИБЫ

У ворот стадиона вновь образовались большие очереди. Программа начиналась в 17.00, но пройти многим удалось только к 18.00-19.00. В этот раз журналисты получили аккредитацию, можно было свободно перемещаться по всем зонам, но подходить к сцене, заходить на нее и брать интервью у звезд представителям СМИ вновь запретили.

На Kostanay Music Fest, как и в прошлом году, пришли более 16 000 зрителей / Фото Андрея СКИБЫ

В самом начале феста на сцене выступали ди-джеи, играла танцевальная музыка. Дождь лил, как из ведра. Многие зрители же приготовили зонты и дождевики, все были в куртках и теплой одежде. В прошлом году погода была солнечной, но и в этот раз атмосферу фестиваля дождь не испортил - люди веселились и танцевали.

Алиби Темиртас (слева) и Роман Саратовцев / Фото Андрея СКИБЫ

- О фесте я узнал в Instagram, но билет я купил два дня назад - уже со скидкой, - рассказал зритель фан-зоны Алиби ТЕМИРТАС. - Здесь очень круто, много людей и ловлю позитив. Дождь вообще никак не помешал, он наоборот заряжает!

Из-за сильного ливня многие были в теплой одежде, в дождевиках и с зонтами / Фото Андрея СКИБЫ

Его другу Роману САРАТОВЦЕВУ билет в фан-зону достался бесплатно - отдали знакомые, которые не смогли прийти.

На сцене "Ирина Кайратовна" и рэпер Shiza / Фото предоставлено организаторами

- Больше всего мы с Алиби ждем выступление "Ирины Кайратовны" и "Принца", - рассказал Роман. - Сейчас ди-джеи создают очень классную атмосферу и у всех, как я вижу, хороший настрой.

На сцене Raim, он запомнился лиричными песнями / Фото предоставлено организаторами

На танцполе атмосфера также была позитивной: зрители располагались дальше от сцены, чем в фан-зоне, и хуже видели, что происходит на сцене, но это не мешало им веселиться. Многие подростки вставали в круг и танцевали в нем, другие сидели на газоне. Трибуны тоже постепенно заполнялись.

Фото Андрея СКИБЫ

- Я думала, что фест отменят из-за дождей, и поэтому хотела продать билет, но сейчас понимаю, что не зря пошла сюда, - рассказала "НГ" зрительница танцпола Виктория ГЕРТ. - Конечно, хотелось бы попасть в фан-зону, так как сегодня выступают много исполнителей, которых я знаю. Мне не понравилось, что организаторы запретили проходить со своей едой и напитками. Здесь будет много песен, которые нужно петь во весь голос, и очень хочется пить, но на фудкорте продают напитки в несколько раз дороже, чем в магазине.

В фан-зоне я встретил главного волонтера фестиваля Юрия ШАРУНОВА.





Фото Андрея СКИБЫ

- В этом году организаторы, например, убрали браслеты, по которым участники показывали принадлежность к той или иной зоне. Теперь всем ставят печать. Проблем с организацией у нас нет. Да, шел дождь, но мы его не боимся. - рассказал он. И прокомментировал "монополию на еду и напитки": - Это сделано для безопасности зрителей - бутылкой можно бросить в артистов на сцене, в других людей, а вместе с едой можно пронести все что угодно. Поймите нас правильно!

Напитки на фуд-корте продавали в пластиковых стаканчиках, и это было действительно дорого. Обычный энергетик, который в магазине можно купить по 400-500 тенге, стоил 1 000 тенге!

Полиция охраняет проход между танцоплом и фан-зоной / Фото Андрея СКИБЫ

Первыми на сцене выступили AyaFunk - пять парней в яркой одежде очень напоминали популярный южнокорейский бойз-бенд BTS, исполняли песни в жанре поп и энергично двигались.

Алматинская певица Liili исполнила свой хит Hot / Фото предоставлено организаторами

Стиль алматинской певицы Лейлы Коджахметовой (творческий псевдоним Liili) очень похож на выступление казахстанской R'n'B-исполнительницы Nazimы, которая в прошлом году приезжала в Костанай на День города. Liili запомнилась всем своим хитом Hot.

На сцене Мирас Жугунусов / Фото предоставлено организаторами

Лиричными мотивами на казахском порадовал зрителей Мирас Жугунусов. Под его песни многие пары танцевали медленный танец. Особый шарм этой музыке придавал дождь.

Рэпер Shiza выступал очень агрессивно / Фото предоставлено организаторами

Медленные мелодии сменились хип-хопом от рэпера Shiza. Быстрый речитатив на казахском сопровождали агрессивные звуки электро-гитары, но особенно всем запомнились быстрые и ритмичные барабаны, за ними сидел 11-летний алматинец Амир.

Алматинец "Асха Принц" сказал, что стало очень жарко и снял кофту / Фото предоставлено организаторами

Алматинский рэпер V$XV PRINCE - "Асха Принц" - запомнился очень мощным выступлением, исполнив свои хиты "Карусель", "Су" и "После дождя". На сцене использовал световые и дымовые эффекты, что выглядело очень эффектно. В какой-то момент он сказал, что стало очень жарко, и снял рубашку.

Во время выступления "Асха Принца" многие зрители включали фонарики на смартфонах / Фото Андрея СКИБЫ

Хедлайнеры вечера - группа "Ирина Кайратовна" / Фото Андрея СКИБЫ

Ближе к 12 ночи самыми последними, как и в прошлом году, на сцену вышла группа "Ирина Кайратовна". Помимо таких хитов, как «5 000» и «Не әңгіме?», они исполнили и новые: "Чина" и "Аджара Гуджу", которую спели вместе с HIRO. Зрители прыгали на месте в такт музыке и подпевали.

В конце фестиваля организаторы сообщили, что все собранные средства пойдут на благотворительность и в первую очередь закупят слуховые аппараты для слабослышаших детей.