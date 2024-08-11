Сегодня, 11 августа, казахстанский борец вольного стиля Алишер Ергали провел схватку в утешительном раунде заключительного дня Олимпийских игр - 2024 в Париже, передает Tengri Sport.

Фото: НОК / Сали Сабиров

Он боролся в весовой категории до 97 килограммов против иранца Амира Али Хамида Азарпира, которому проиграл со счетом 1:6. Если бы победил Ергали, то он бился бы за бронзу против американца Кайла Снайдера.

Напомним, что сегодня завершатся соревнования в столице Франции. Ергали был последним спортсменом из Казахстана, кто мог принести медаль своей стране.

Как итог, Казахстан с семью медалями завершил Игры-2024. Золото выиграл дзюдоист Елдос Сметов, серебро у боксера Нурбека Оралбая, гимнаста Наримана Курбанова и борца греко-римского стиля Демеу Жадраева, бронза у дзюдоиста Гусмана Кыргызбаева, боксерши Назым Кызайбай и пулевиков в миксте - Александры Ле и Ислама Сатпаева.