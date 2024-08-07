В прошедшие два дня на Олимпийских играх в Париже были разыграны 37 комплектов наград в 14-ти видах спорта.

В десятый соревновательный день казахстанские спортсмены приняли участие в трех видах спорта и не смогли вмешаться в спор за награды.

В стендовой стрельбе в соревнованиях среди смешанных команд в дисциплине скит (круглый стенд) казахстанские стрелки Асем Орынбай и Эдуард Ещенко в отборочном раунде, набрав 140 очков, заняли 12 место и не прошли в финал.

Знаменосец олимпийской команды Казахстана легкоатлетка Ольга Сафронова, не пройдя накануне квалификацию в беге на 200 м (23,58 сек.), поборолась за выход в полуфинал в утешительном раунде. Но не смогла этого сделать, показав в своем забеге шестой результат (23,7 сек.).

В этот день на Олимпиаде стартовали соревнования борцов греко-римского стиля. Представлявший Казахстан в весовой категории свыше 130 кг чемпион Азии 2022 года Алимхан Сыздыков, занимающий 53-е место в рейтинге Объединенного мира борьбы (UWW), в 1/8 финала встречался с восьмым номером этого рейтинга, бронзовым призером чемпионата мира 2022 года и чемпионом Европы 2020 года Алином Чирариу из Румынии и одержал сенсационную победу со счетом 3:1. А в четвертьфинале Сыздыков встретился с бронзовым призером Олимпиады-2020 и обладателем Кубка мира Сабахом Шариати из Азербайджана и проиграл ему со счетом 0:4. И после того, как в полуфинале азербайджанец иранского происхождения Шариати проиграл четырехкратному олимпийскому чемпиону и пятикратному чемпиону мира кубинцу Михаину Лопесу Нуньесу, казахстанец лишился шансов побороться за бронзу через утешительный раунд. А кубинец в итоге завоевал пятое олимпийское золото.

Выступавший в весовой категории до 60 кг двукратный бронзовый призер чемпионата мира и чемпион Азии Айдос Султангали (66-е место в рейтинге UWW) уступил в первой схватке двукратному чемпиону мира и трехкратному чемпиону Азии, лидеру рейтинга UWW Жоломану Шаршенбекову из Кыргызстана - 3:6. И Султангали не смог попасть в утешительный раунд соревнований, так как кыргызстанец сенсационно проиграл в полуфинале японцу Кэнитиро Фумите.

Более успешно выступили казахстанские спортсмены в одиннадцатый медальный день, ознаменовавшийся бронзовой медалью Назым Кызайбай в женском боксе и выходом в финал борца греко-римского стиля Демеу Жадраева.

Назым Кызайбай - бронзовый призер Олимпиады-2024 в женском боксе в категории до 50 кг / Фото olympic.kz

Гарантировавшая себе медаль после трех побед над Джиордану Соррентино из Италии в 1/16 финала, Каролин де Алмейдой из Бразилии в 1/8 финала и Ингрит Лореной Валенсией Викторией из Колумбии в 1/4 финала Назым Кызайбай в бою за выход в финал встречалась с чемпионкой мира 2023 года и чемпионкой Азии 2022 года Ю Ву из Китая. Уступив со счетом 1:4, Кызайбай завершила Олимпиаду с бронзовой медалью.

Борец греко-римского стиля Демеу Жадраев (справа) одержал в полуфинале победу над вторым номером мирового рейтинга в категории до 77 кг Сананом Сулеймановым (Азербайджан) / Фото olympic.kz

Представлявший Казахстан в греко-римской борьбе в весовой категории до 77 кг серебряный призер чемпионата мира 2017 года и четырехкратный призер чемпионатов Азии (2018 г. - серебро, 2015, 2019 и 2021 гг. - бронза) Демеу Жадраев (7-е место рейтинга UWW), в 1/8 финала боролся с трехкратным чемпионом Южной Америки, победителем Панамериканского чемпионата 2024 года, 15-й номером рейтинга UWW Хаиром Алексисом Куэро Муньосом из Колумбии и одержал досрочную победу со счетом 9:0. В четвертьфинале соперником Жадраева стал двукратный чемпион мира, трехкратный победитель чемпионатов Азии и серебряный призер Олимпиады-2020 Акжол Махмудов из Кыргызстана. Казахстанец и в этой схватке был сильнее - 3:1. А одержав со счетом 6:1 победу в полуфинале над двукратным серебряным призером чемпионатов мира и чемпионом Европы 2020 года Сананом Сулеймановым из Азербайджана, занимающим второе место в рейтинге Объединенного мира борьбы, Жадраев вышел в финал, где сегодня поборется за золотую медаль со спортсменом из Японии Нао Кусака.

Этот финал станет лишь третьим на Олимпиадах для казахстанских борцов греко-римского стиля. Единственное на данный момент золото Казахстану принес нынешний наставник сборной Юрий Мельниченко, победивший на Олимпиаде 1996 года в Атланте (США) в весовой категории до 57 кг, а в 2004 году на Играх в Афинах (Греция) Георгий Цурцумия (до 120 кг) уступил в финале россиянину Хасану Бароеву.

Нора Джеруто вошла в десятку сильнейших на Олимпиаде в стипльчезе / Фото olympic.kz

В этот день выступила в финале в беге на 3000 м с препятствиями (стипльчез) Нора Джеруто, показавшая свой лучший результат в сезоне 9 мин. 8,97 сек., улучшив при этом почти на 7,5 сек. свое время в полуфинале, и занявшая девятое место. А победу здесь одержала Винфред Яви из Бахрейна, установившая олимпийский рекорд - 8.52,76.

В этот день началась борьба за медали в спортивном скалолазании среди мужчин, соревновавшихся в дисциплине «скорость». Казахстанец Амир Маймуратов в предварительном раунде, по итогам которого составлялась дальнейшая турнирная сетка, в первой попытке установил олимпийский рекорд - 4,89 сек. Его смог побить Ведрик Леонардо из Индонезии, установивший мировой рекорд - 4,79. В рамках плей-офф Маймуратов с результатом 4,94 сек. выиграл у преодолевшего дистанцию за 5,84 сек. Джошуа Брюнса из ЮАР и прошел в четвертьфинал, который состоится 8 августа. Кстати на этой стадии соревнований олимпийский и мировой рекорды вновь были на этот раз Сэмом Уотсоном из США - 4,75 сек.

В гребле на каноэ-двойке на 500 м выступавшие среди мужчин Бекарыс Раматулла и Сергей Токарницкий, а также соревновавшиеся среди женщин Мария Бровкова и Руфина Искакова в своих заездах предварительного раунда показали пятые результаты - 1.45,94 и 2.00,05 соответственно и не смогли напрямую квалифицироваться в полуфинал, продолжили борьбу за медали в 1/4 финала. Бровокова и Искакова в своем четвертьфинальном заезде финишировали четвертыми, в полуфинал же выходили только первые три дуэта. Также четвертыми финишировали Хайдаров и Емельянов. Теперь казахстанские гребцы примут участие в финалах «B».

Неудачно выступили и в предварительном раунде, и в 1/4 финала в гребле на байдарке-двойке (500 м) Сергей Токарницкий и Бекарыс Раматулла, и продолжат свое выступление в Париже в финале «В».

Не получилось побороться в утешительном раунде за выход в полуфинал в беге на 110 м с барьерами у Давида Ефремова, дисквалифицированного из-за фальстарта в своем забеге.

После 11 медальных дней Казахстан с пятью наградами (одно «золото», одно «серебро» и три «бронзы») опустился еще на одну строчку в медальном зачете и занимает 30-е место. Сборная США в этом зачете вновь сместила команду Китая с первой строчки - 86 медалей (24 золотые, 31 серебряная и 31 бронзовая). В активе Китая 58 медалей (22 золотые, 20 серебряных и 16 бронзовых). Тройку лучших замыкает Австралия - 35 медалей (14 золотых, 12 серебряных и девять бронзовых). В первую десятку медального зачета входят:

4. Франция - 48 (13, 16, 19),

5. Великобритания - 46 (12, 15, 19),

6. Южная Корея - 26 (11, 8, 7),

7. Япония - 29 (11, 6, 12),

8. Италия - 26 (9, 10, 7),

9. Нидерланды - 19 (8, 5, 6),

10. Германия - 17 (8, 5, 4).