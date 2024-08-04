В восьмой медальный день на Олимпийских играх в Париже были разыграны 32 комплекта наград в 14-ти видах спорта.

Нариман Курбанов завоевал первую в истории Казахстана медаль в спортивной гимнастике на Олимпиадах / Фото olympic.kz

Казахстанские спортсмены выступили в этот день в пяти видах спорта и пополнили копилку двумя наградами. Причем одна из них был вручена, а вторая, как и днем ранее, гарантирована, но пока неизвестно, какого она будет достоинства.

На Олимпиаде в этот день прошли финалы в отдельных упражнениях спортивной гимнастики с участием восьми лучших гимнастов в каждом виде по итогам квалификационных соревнований, состоявшихся в первые дни Олимпиады. В финальную часть в вольных упражнениях пробился Милад Карими, показавший в квалификации восьмой результат - 14,433 балла, а в финал упражнений на коне квалифицировался под шестым номером Нариман Курбанов - 15,000.

Нариман Курбанов во время выполнения в финале упражнения на коне / Фото olympic.kz

В финале вольных упражнений Милад Карими смог улучшить результат, получив за выполнение своей соревновательной программы 14,500 балла, что позволило занять ему итоговое пятое место. А тройку призеров в этом виде составили филиппинец Карлос Юло (15,000), израильтянин Артем Долгопят (14,966) и британец Джейк Джармэн (14,933).

Еще более успешнее выступил в финале упражнений на коне Нариман Курбанов. Выступая первым, он получил за выполнение своей программы 15,433 балла. Этот результат смог превзойти только гимнаст из Ирландии Рис МакЛенаган - 15,533. Таким образом, Нариман Курбанов, для которого Олимпийские игры в Париже были первыми, стал серебряным призером, а завоеванная им медаль стала первой в истории Казахстана, завоеванной в спортивной гимнастике на Олимпиадах. Третье место в этом виде занял Стивен Недорощик из США (15,300).

Милад Карими занял пятое место в вольных упражнениях / Фото olympic.kz

В боксе прошли четвертьфинальные бои среди женщин в весовой категории до 50 кг, где выступает единственная оставшаяся представительница Казахстана Назым Кызайбай, одержавшая победы в 1/16 финала над Джиордану Соррентино из Италии, а в 1/8 финала - над Каролин де Алмейдой из Бразилии. В 1/4 финала соперницей казахстанки была бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года и двукратный призер чемпионатов мира Ингрит Лорена Валенсия Виктория из Колумбии, ранее уже побеждавшая Кызайбай в 1/16 финала чемпионата мира 2022 года. Стартовый раунд боя за выход в полуфинал с небольшим преимуществом выиграла казахстанка - 3:2. Во втором раунде ее преимущество было более очевидным - 4:1. С таким же счетом Назым Кызайбай выиграла и заключительную трехминутку, выйдя таким образом в полуфинал и гарантировав себе как минимум бронзовую медаль. За выход в финал Кызайбай будет биться с чемпионкой мира 2023 года и чемпионкой Азии 2022 года Ю Ву из Китая.

Впервые выступавшие в соревнованиях среди смешанных команд казахстанские дзюдоисты уступили в 1/8 финала команде Бразилии - 2:4. Победы в своих схватках одержали Данияр Шамшаев (до 73 кг) и Абылайхан Жубаназар (до 90 кг), а Абиба Абужакынова (до 57 кг), Эсмигуль Куюлова (до 70 кг), Камила Берликаш (свыше 70 кг) и Нурлыхан Шархан (свыше 90 кг) - потерпели поражения.

В стендовой стрельбе в дисциплине скит (круглый стенд) мужчины проводили вторую квалификацию, а у женщин прошла - первая. Эдуард Ещенко, занявший 27-е место по итогам первой квалификации, во время второй немного улучшил свое положение, переместившись на 26-ю строчку со 115 очками, но в финал выйти не смог.

Назым Кызайбай вышла в полуфинал в женском боксе в весовой категории до 50 кг и гарантировала себе медаль / Фото olympic.kz

Асем Орынбай в первой квалификации среди женщин набрала 67 очков из 75 возможных, расположилась на промежуточном 23-м месте и продолжит борьбу за выход в финал во второй квалификации.

Велосипедисты Алексей Луценко и Евгений Федоров приняли участие в групповой гонке на шоссе. Луценко финишировал 52-м, а Федоров, к сожалению, не смог завершить дистанцию.

После завоевания серебряной медали Казахстан с четырьмя медалями - одной золотой, одной серебряной и двумя бронзовыми - занимает 26-е место, деля его со сборной ЮАР, которая завоевала такие же награды. А первая десятка медального зачета выглядит следующим образом:

1. Китай - 37 (16 золотых, 12 серебряных, 9 бронзовых),

2. США - 61 (14, 24, 23),

3. Франция - 41 (12, 14, 15),

4. Австралия - 27 (12, 8, 7),

5. Великобритания - 33 (10, 10, 13),

6. Южная Корея - 21 (9, 7, 6),

7. Япония - 22 (8, 5, 9),

8. Италия - 19 (6, 8, 5),

9. Нидерланды - 14 (6, 4, 4),

10. Канада - 15 (4, 4, 7).