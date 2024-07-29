Во второй медальный день Олимпийских игр в Париже были разыграны 13 комплектов наград в восьми видах спорта.

Поединок за «бронзу» Олимпиады-2024 в дзюдо в категории до 66 кг: Гусман Кыргызбаев (Казахстан) - Страхинья Бунчич (Сербия) / Фото ijf.org

Копилка сборной Казахстана в этот день пополнилась одной бронзовой медалью, которую завоевал в турнире по дзюдо серебряный призер чемпионата мира 2021 г., бронзовый призер чемпионатов Азии 2019 и 2022 гг. Гусман Кыргызбаев из Алматы, выступавший в весовой категории до 66 кг. На старте олимпийского турнира он одержал победу над девятым номером мирового рейтинга Давидом Гарсия Торне из Испании. В 1/8 финала казахстанцу уступил серебряный призер Олимпиады-2016 и бронзовый призер Олимпиады-2020, чемпион мира 2015 г. и победитель Азиады-2018 Ан Ба Ул из Южной Кореи, а в четвертьфинале Кыргызбаев выиграл у чемпиона Европы 2016 г. и бронзового призера чемпионата мира 2023 г. Валида Хяра из Франции. Уступив в полуфинале двукратному победителю Панамериканского чемпионата Виллиану Лиме из Бразилии, в поединке за бронзовую медаль Гусман Кыргызбаев выиграл у Страхиньи Бунчича из Сербии.

Бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо Гусман Кыргызбаев / Фото olympic.kz

По итогам прошедших квалификационных соревнований по пулевой стрельбе из пневматической винтовки с 10 м среди мужчин и среди женщин в финал у женщин пробилась обладательница бронзовой медали Игр среди смешанных команд Александра Ле, показавшая в отборе шестой результат (631,4 очка). Арина Алтухова заняла в квалификации 17-е место (627.7 очка), в мужском отборе Ислам Сатпаев показал 21-й результат, а Константин Малиновский стал 32-м.

Еще три казахстанских боксера провели на Олимпиаде стартовые поединки. В 1/8 финала выступающий в весовой категории до 92 кг Айбек Оралбай из Астаны одержал уверенную победу единогласным решением судей над Олетеном Олаоре из Нигерии, в первом раунде отправив соперника в нокдаун.

Уступив в первом раунде боя в 1/16 финала в весовой категории до 50 кг, Назым Кызайбай из Алматы в итоге одержала победу над Джиордану Соррентино из Италии.

А вот капитан казахстанской сборной по боксу Асланбек Шымбергенов из Жамбылской области в равном бою на стадии 1/16 финала в весовой категории до 71 кг неожиданно проиграл раздельным решением судей Зейяду Ишаишу из Иордании.

Немного не хватило казахстанским фехтовальщикам до розыгрыша олимпийских медалей в индивидуальных соревнованиях на шпаге. Лучший результат показал бронзовый призер чемпионата мира, трехкратный чемпион Азии Руслан Курбанов из Усть-Каменогорска, одержавший в 1/8 финала сенсационную победу (15:10) над олимпийским чемпионом 2020 года и двукратным чемпионом мира Роменом Канноном из Франции, но уступивший в четвертьфинале Коки Кано из Японии. Эльмир Алимжанов из Шымкента завершил выступление на стадии 1/8 финала, проиграв всего один укол Федерико Висмару из Италии, а Вадим Шарлаимов из Восточно-Казахстанской области выбыл в 1/16 финала, уступив пятикратному чемпиону мира Яннику Борелю из Франции.

Дебют казахстанского бадминтона на Олимпиаде - на корте Дмитрий Панарин / Фото olympic.kz

В этот день впервые в истории Олимпийских игр казахстанский спортсмен стартовал в турнире по бадминтону. Уроженец Костаная Дмитрий Панарин, начинавший заниматься бадминтоном в ДЮСШ №2 и выступающий за Туркестанскую область, в дебютном поединке уступил Кенте Нисимото из Японии (5:21, 11:21) в рамках квалификации в группе «D».

В соревнованиях по академической гребле Владислав Яковлев выступил в утешительном раунде одиночных соревнований, заняв в своем заезде четвертое место. И теперь он примет участие в полуфинале E/F.

В одиночном разряде мужского теннисного турнира Александр Шевченко уступил в первом раунде Якубу Меншику из Чехии (6:3, 6:4).