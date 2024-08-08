В очередной, двенадцатый, медальный день Олимпийских игр в Париже, в котором были разыграны 25 комплектов наград в 11 видах спорта, казахстанская копилка пополнилась двумя медалями.

Демеу Жадраев - серебряный призер Олимпиады-2024 в греко-римской борьбе в категории до 77 кг / Фото olympic.kz

Накануне борец греко-римского стиля серебряный призер чемпионата мира 2017 г. и четырехкратный призер чемпионатов Азии Демеу Жадраев вышел в финал весовой категории до 77 кг, одержав победы над у Хаиром Куэро из Колумбии, двукратным чемпионом мира и серебряным призером Олимпиады-2020 Акжолом Махмудовым из Кыргызстана и Сананом Сулеймановым из Азербайджана. В схватке за золотую медаль казахстанскому борцу, противостоял бронзовый призер чемпионата мира 2023 г. и чемпион Азии 2024 г., лидер рейтинга Объединенного мира борьбы (UWW) Нао Кусака из Японии. Уступив японскому борцу со счетом 2:5, Демеу Жадраев завоевал серебряную медаль.

Еще в одном финале - в олимпийском турнире по боксу выступил в этот день представлявший Казахстан в весовой категории до 80 кг Нурбек Оралбай. Его соперником был серебряный призер Олимпийских игр 2020 года, чемпион мира 2017 года украинский боксер Александр Хижняк. В первом раунде поединка казахстанец уступил со счетом 2:3. С таким же счетом второй раунд выиграл уже Оралбай, который, уступив в третьей трехминутке, проиграл раздельным решением судей и сам финальный бой и стал обладателем серебряной медали.

Нурбек Оралбай - серебряный призер Олимпиады-2024 в боксе в категории до 80 кг / Фото olympic.kz

В стартовавшем на Олимпиаде турнире по таеквондо соперником представлявшего Казахстан в весовой категории до 58 кг Самирхона Абабакирова, становившегося пятым на чемпионате мира, уже в предварительном раунде на стадии 1/8 финала был действующий олимпийский чемпион и чемпион мира 2022 года Вито Делль'Акила из Италии. Первый раунд остался за Абабакировым - 12:6, однако во втором итальянский спортсмен оказался сильнее - 4:3. В решающей двухминутке Абабакиров повел в счете 4:0, но все же уступил - 4:7 и не смог в итоге выйти в четвертьфинал. А в полуфинале итальянец сенсационно проиграл Гашиму Магомедову из Азербайджана, из-за чего казахстанец не смог продолжить борьбу за «бронзу» через утешительный раунд.

Такая же участь постигла и казахстанского борца греко-римского стиля чемпиона Азии 2014 года и трехкратного призера континентального первенства Нурсултана Турсынова (5-е место в рейтинге UWW), выступавшего в весовой категории до 87 кг. Одержав в 1/8 финала победу над двукратным чемпионом Африки (2017 и 2019 гг.) Мохаммедом Метвалли (26-е место в рейтинге UWW) из Египта - 10:1, в 1/4 финала Турсынов уступил олимпийскому чемпиону 2020 года и серебряному призеру Олимпиады-2016, двукратному чемпиону мира и трехкратному чемпиону Европы Жану Беленюку из Украины (3:7), а тот в полуфинальной схватке проиграл Алирезе Мохмади из Ирана.

По одинаковому сценарию прошли выступления казахстанцев в гребле на байдарках и каноэ. В предварительном раунде соревнований по гребле на каноэ-одиночке (1000 м) Сергей Емельянов, показав в своем заезде время 4 мин. 5,31 сек., не попал напрямую в число полуфиналистов и продолжил выступление в 1/4 финала, где занял третье место в заезде со временем 3.59,68.

Не прошел напрямую в полуфинал по итогам предварительного раунда и в соревнованиях на байдарке-одиночке (1000 м) Бекарыс Раматулла (3.44,47). А в 1/4 финала он занял пятое место (3.45,77) в своем заезде.

В полуфиналы же в обоих случаях попадали по два лучших гребца из каждого четвертьфинального заезда.

В велоспорте на треке в дисциплине спринт представлявший в этом виде Казахстан Андрей Чугай не попал после квалификации в число 24 сильнейших гонщиков, которые продолжили борьбу за медали в 1/32 финала. Наш велогонщик в стартовом заезде стал 30-м, показав время 10,047 сек. При этом лидер квалификации Харри Лаврейсен из Нидерландов установил мировой рекорд - 9,088 сек.

Таким образом, после 12-ти дней Казахстана на Олимпиаде-2024 с семью наградами - одной золотой, тремя серебряными и тремя бронзовыми в медальном зачете поднялся на 28-е место. Лидером Олимпиады по-прежнему является сборная США, которая уже завоевала 94 медали (27 золотых, 35 серебряных и 32 бронзовые). Второй идет Китай - 65 (25, 23, 17), а третье место у Австралии - 41 (18, 12, 11).

В ТОП-10 медального зачета также входят:

4. Франция - 51 (13, 17, 21),

5. Великобритания - 49 (12, 17, 20),

6. Южная Корея - 27 (12, 8, 7),

7. Япония - 31 (12, 6, 13),

8. Италия - 27 (9, 10, 8),

9. Нидерланды - 20 (9, 5, 6),

10. Германия - 18 (8, 5, 5).