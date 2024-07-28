В пятницу, 26 июля, в Париже (Франция) состоялось открытие XXXIII летних Олимпийских игр, а уже в субботу были разыграны первые 13 комплектов наград в семи видах спорта.

На Олимпийские игры смогли квалифицироваться 80 спортсменов из Казахстана, ставшие обладателями 92 лицензий в 25 видах спорта.

Бронзовые призеры Олимпиады в смешанных командных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м Александра Ле и Ислам Сатпаев / Фото olympic.kz

Первый комплект наград Олимпиады был разыгран в Париже в пулевой стрельбе - в смешанных командных соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м. Казахстан в этом виде представляли две команды - Ислам Сатпаев и Александра Ле, а также Константин Малиновский и Арина Алтухова (все - Алматы).

Сатпаев и Ле в квалификации показали третий результат, что позволило им побороться за бронзовые медали. Соперниками казахстанских стрелков в поединке за итоговое третье место стали представители Германии Максимиллиан Ульбрих и Анна Янсен. Одержав победу со счетом 17:5, Ислам Сатпаев и Александра Ле принесли в копилку сборной Казахстана первую награду. Эта «бронза» стала и первой с 1996 года медалью в стрельбе, завоеванной казахстанцами на Олимпиадах после двух серебряных медалей в Атланте (США) Сергея Беляева из Рудного (стрельба из винтовки) и бронзовой медали Владимира Вахмянина из Темиртау (стрельба из скорострельного пистолета). Золотой комплект медалей в этом виде завоевала команда Китая, одержавшая в финале победу над стрелками из Южной Кореи. Вторая казахстанская команда стала 27-й в квалификации.

Првую золотую медаль Олимпийских игр завоевал для казахстана дзюдоист Елдос Сметов / Фото olympic.kz

А первую золотую медаль для Казахстана завоевал дзюдоист Елдос Сметов из Тараза, выступавший в весовой категории до 60 кг. Серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио Япония) начал свои выступления в Париже с победы в 1/16 финала над представителем Нидерландов Торнике Чакадуа (10:0). В 1/8 финала Сметов победил Дильшота Халматова из Украины (1:0), а в четвертьфинале выиграл у серебряного призера Олимпиады-2020 и лидера мирового рейтинга Юн Вей Яна из Тайваня (1:0). В полуфинале казахстанец сотворил сенсацию, одержав победу над действующим чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы Франсиско Гарригосом (10:0) из Испании, а в финале победил бронзового призера Олимпиады-2020 и чемпиона Европы 2023 года Луку Мхеидзе из Франции (1:0).

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил олимпийского чемпиона:

- Поздравляю нашего дзюдоиста Елдоса Сметова с завоеванием золотой медали на Олимпийских играх в Париже! Благодаря его мастерству и силе духа, высоко развевается флаг Казахстана. Елдос стал лучшим в мире в борьбе с сильнейшими соперниками, выиграв главные соревнования четырехлетия. Вами восхищается и аплодирует вся страна. Ваша победа - победа всего нашего народа.

Близка к пьедесталу была в этот день и дзюдоистка Абиба Абужакынова (до 48 кг), являющаяся двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2022, 2024 гг.) и двукратным серебряным призером чемпионатов Азии (2021, 2022 гг.). Стартовав на олимпийском турнире с победы над Широй Ришони из Израизя, она затем в 1/8 финала выиграла у Чень Хао Линь из Тайваня, однако в четвертьфинале соревнований потерпела поражение от Лауры Мартинес Абеленды из Испании. В утешительной схватке Абужакынова победила Габриэлу Нарваэс из Парагвая, но в поединке за «бронзу» уступила Таре Бабулфат из Швеции.

Первый бой в Париже провел Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг) из Туркестанской области, победив в 1/16 финала Ойера Ибаррече Конде из Испании единогласным решением судей - 5:0.

Не смогли пройти в финальные восьмерки сильнейших в соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматического пистолета (10 м) Ирина Юнусметова из Шымкента, показавшая 11-й результат в квалификации среди женщин, и уроженец Шымкента Никита Чирюкин, занявший 15-е место в квалификационных соревнованиях среди мужчин.

Владислав Яковлев из Туркестанской области в академической гребле в одиночке, показал пятый результат в своем квалификационном заезде и продолжит борьбу за медали в утешительном раунде.

В теннисе в первом круге одиночного разряда лучший теннисист Казахстана Александр Бублик уступил Тейлору Фрицу из США. Ранее из-за болезни снялась с Олимпиады Елена Рыбакина, а затем из-за травмы была вынуждена отказаться от выступления на турнире Юлия Путинцева.

В настольном теннисе Кирилл Герасименко из Астаны одержал победу в первом раунде в одиночном разряде над Николасом Бургосом из Чили - 4:0.

После квалификационных соревнований в спортивной гимнастике в финальную часть пробились Нариман Курбанов и Милад Карими. Курбанов поборется за медаль в упражнениях на коне, а Карими смог квалифицироваться в индивидуальном многоборье и представит Казахстан в финале вольных упражнений.

Велогонщик из Талдыкоргана Евгений Федоров занял 21-е место в индивидуальной гонке с раздельным стартом.