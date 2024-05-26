На ежегодную «Ночь в музее» в Костанае традиционно приходят интересные гости: кто с поделками, кто с цветами, а кто и с животными. Последние особенно привлекают детей, в этом году они были в восторге от хомячков и просили подержать в руках крысу благородного пепельного оттенка.

Евгения советует джунгарских хомячков как самых нехлопотных питомцев

Этих животных по просьбе организаторов 17 мая принесла Евгения КОЗЛЕНКОВА, которая знает о содержании грызунов, кажется, все.

Воспитать любовь

С мероприятия можно было уйти с питомцем, заодно получив ответы на все вопросы, касающиеся содержания мелких зверюшек. Ответы профессионала, поскольку Евгения прежде работала ветеринаром и отлично знает физиологию и поведенческие особенности разных видов животных. Хобби переросло в свое дело - в ее магазине самый большой выбор хомячков в Костанае. Одних только джунгарских более сотни, а бывает и более двух сотен. Выбор сирийских хомячков огромен: атласные, плюшевые, длинношерстные к тому же самых разных окрасов. У ребенка от такого разнообразия глаза разбегаются. И тут очень помогает грамотная консультация заводчицы.

- Сейчас наблюдается возрождение интереса к мелким млекопитающим, - говорит Евгения. - Частные дома все больше сносят, не оставляя людям вариантов на свободное проживание, когда сколько хотим животных, столько и заводим. Жизнь в многоквартирном доме накладывает ограничения. Поэтому все чаще приходят за маленьким питомцем, который не будет шуметь и мешать соседям, которого можно спокойно оставить на кого-то и отправиться в поездку. То есть эти питомцы не хлопотны, в отличие от кошек и собак. Мне даже кажется, что сейчас они больше востребованы, чем кошки и собаки. Особенно у мамочек, сидящих в отпуске по уходу за ребенком. Это же нормальное родительское воспитание, когда ребенку с малолетства прививается любовь к животным, к цветочкам, к листочкам, к живому. Они приходят и в качестве первого питомца берут хомячка. Я советую брать джунгарского. Джунгарик - идеальный вариант. Сирийский хомячок - для более «продвинутого пользователя». Потому что они более крупные, более подвижные, более разговорчивые, издают много непонятных звуков, которые могут даже напугать ребенка. А джунгарики спокойные, молчаливые, никогда не кусаются, легко идут на руки - такой маленький комочек счастья.

В клетке со спокойными джунгариками тишь да благодать

Слова Евгении подтверждали эти самые пушистые комочки: в клетке с джунгариками было тихо и спокойно, хомячки сидели и мирно, жевали корм или ухаживали за своей шерсткой. В то же самое время активные сирийцы безуспешно, но настойчиво грызли металлические прутья, пытаясь совершить побег, и всеми способами создавали лишнюю суету.

Сирийский хомячок грызет клетку в надежде на успешный побег

- Модно стало заводить кроликов декоративных, - продолжает Евгения. - Они такие милашки, всего до килограмма весом. В условиях квартиры очень удобны. Только надо помнить, что кролики - трусишки и плохо переносят стрессы. Поэтому, пока он маленький, не надо его часто вытаскивать из клетки, прижимать к себе, крольчонку может стать физически плохо после такого общения. Вот когда ему исполнится месяца три-четыре, можно чаще брать на руки, но аккуратно.

Кроликов на «Ночь в музее» заводчица не принесла, побоялась, что от большого количества людей и шума звереныш упадет в обморок на глазах у детей.

- Песчанки - тоже хороший выбор, - советует Евгения. - Очень маленькие, меньше крысы, абсолютно лишены запаха (как и шиншиллы), это большой плюс. Прекрасные питомцы еще и потому, что они - животные социальные, за ними очень интересно наблюдать: выстраивают свою иерархию, очень любят играть, никогда не ссорятся друг с другом, хотя каждая особь со своим характером. Можно содержать несколько песчанок одного пола, не обязательно заводить пару.

Песчанки не очень хорошо известны широкой публике, поэтому заводчица часто слышит вопрос: «А что это за крыса с таким интересным хвостом?» Хвостик покрыт шерстью, что выгодно отличает ее от крысы, поскольку многим людям неприятен голый хвост. Но обращаться с ней надо бережно: если грубо схватить песчанку, особенно за хвостик, она его отбрасывает. Но не так, как это делают ящерицы. У песчанки с хвоста «чулком» слезут мягкие ткани и останется на некоторое время оголенный костный остов. Потом и он отвалится, и зверек потеряет одно из важных средств коммуникации с сородичами. И, разумеется, заново утраченный хвостик никогда не отрастет, это ведь грызун, а не ящерица.

Крысы - умные животные, с ними легко найти контакт

Песчанок на «Ночи в музее» тоже не было, куда же их в такой шум и гам... А вот представитель одного из самых умных грызунов был - молодой самец крысы. Он охотно шел на руки, и дети с удовольствием фотографировались с ним, а многие, возможно, захотели себе такого друга. Вот только бы родители, выполняя желание своего ребенка, сами показывали ему пример человеческого отношения к тому, кого приручили.

…и ответственность

Покупая питомца своему чаду, пусть даже за небольшие деньги, разумные родители должны понимать, что заботы о зверьке - это урок добросердечности и ответственности. Эти уроки формируют личность ребенка, забота которого понадобится потом и вам на закате жизни. Ведь если вы показали ему, что живое существо можно без угрызений совести выбросить на улицу, то где гарантия, что вас в старости не сдадут в богадельню, чтоб не мешали комфортной жизни.

- Бывает, приходят за питомцем, а клетку брать не хотят категорически, - делится Евгения. - Видно иногда, что ребенок очень хочет питомца, любит животных, а родители говорят: «Да мы не будем клетку покупать, у нас там есть контейнер пластиковый, мы посадим туда, ты наиграешься недельку, а потом куда-нибудь денем». Что значит куда-нибудь денем? Меня такие люди возмущают.

Евгения рассказала случай из своей практики: девушка, которая до этого покупала крысу в ее магазине, через некоторое время принесла питомца в шапке, положила на стол, сказала: «Девайте, куда хотите» и спешно ушла. В шапке находился буквально умирающий крыс синюшного цвета. Евгения сразу повезла его в клинику на обследование. Оказалось, что у животного не какое-то жутко смертельное заболевание, а банальная аллергия. Чем уж там накормила его хозяйка, неизвестно, но ясно, что тратиться на лечение питомца девица не собиралась, ей было проще от него избавиться. Это ведь всего лишь крыса по ее разумению. А как-то раз волонтеры принесли двух крыс, которых прямо в клетке кто-то выставил на улицу. Крысам удалось найти новых ответственных хозяев. Но кто-то же их выбросил, будто мусор.

- Многие к мелким животным так относятся, - сетует Евгения. - Дескать, это же не кошка и не собака. Отношение очень легковесное. Конечно, есть и обратные примеры, когда хозяева любят своих мелких питомцев по-настоящему, они готовы тратиться на них Человек приходит и говорит: «Мне нужны лакомства для хомячка, я себе столько вкусняшек не покупаю, а ему надо». Одна девушка к нам приходит регулярно, покупает много всяких вкусностей на 10 тысяч, хватает ее хомячку на месяц. И это притом, что сам хомячок стоит тысячу. Сразу видно, насколько человек любит и заботится о питомце. Даже дети иногда поразительно осведомлены о содержании животных. Предлагаешь лакомство для питомца, а ребенок говорит: «Нет, я читал, что там содержится горох, а моему хомячку горох нежелателен». Такой ответственный подход. Часто ребенок очень хочет маленького друга, он уже прочитал все о содержании такого питомца. Знает в подробностях, что надо купить, какой наполнитель нужен, а какой нельзя, какой корм лучше. Шестилетний ребенок приходит более подготовленным, чем родители. Честно, я иногда поражаюсь этому желанию. Бывает взрослые, 40-летние люди приходят: «Ой, что он гречки или риса не поест, крупа всегда дома есть». Приходится объяснять, что есть специальный рацион.

Евгения не продает животных людям, которые демонстративно заявляют, что хомячок или крысенок могут пожить и в банке. Ах да, они ведь берут ненадолго, «поиграться». Еще и вопрошают при этом: «Ну что вам жалко, что ли?»

- А вот еще появился тренд на всяких семейных торжествах, - рассказала Евгения. - «Тайная коробка» называется. Преподносят виновнику торжества коробку, в которую он засовывает руку и должен на ощупь понять, что там внутри. Очень часто к нам обращаются с просьбой дать животное в аренду. При этом добавляют: «Если умрет, мы вам отдадим полностью его стоимость». Участвовать в этом, заведомо зная, что животное может погибнуть, я не желаю. Под Новый год активизируются фотографы, которые хотят кролика напрокат, чтобы наделать много милых снимков. Взять животное на полный рабочий день, чтобы его трогали много разных рук... А то, что у кролика будет огромный стресс, их совершенно не волнует. Все хотят просто зарабатывать на животных.

К сожалению, далеко не все задумываются над тем, чему могут научить своих детей собственным же примером. Возможно, таких родителей тоже в детстве не учили бережному отношению к жизни, пусть даже маленькой.

- Маленький питомец - это доступно каждому. Хомячок живет два года, и его такую короткую жизнь надо сделать счастливой. У него должна быть хорошая клетка, качественный корм и забота, - подытожила Евгения Козленкова.