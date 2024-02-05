Жительница Костаная Анель АЛИГАЗИНА днем 4 февраля провела одиночный пикет в парке Победы, возле памятника Неизвестному солдату. Это первая мирная акция в поддержку женщин и против бытового насилия, которую согласовал городской акимат. Ранее он несколько раз отказал другой активистке в проведении митинга к Международному женскому дню с 7 по 9 марта.

Алигазина тоже не раз обращалась в акимат с уведомлением о проведении пикета. По ее задумке, он должен был пройти в городском парке культуры и отдыха. Там центр города и наверняка больше людей смогли бы увидеть ее плакат. Но городские власти предложили альтернативное место - парк Победы. Девушка согласилась.

- Уведомления я подаю с прошлого года, - рассказала Анель. - Каждый раз в своем обращении просила: пусть в случае отказа власти предложат альтернативное место или время. В последнем уведомлении я этот момент даже заглавными буквами прописала. И, видимо, так как я подала заявку сразу на три дня, власти пошли мне навстречу. Дело в том, что в прошлом году мы хотели провести марш к Международному женскому дню. Тогда, как и в этом году, нам отказали. Поэтому одно из моих требований "Марш болсын!". На моем плакате сегодня несколько кейсов женщин, которые подверглись насилию. История Салтанат Нуркеновой (убитой супруги экс-министра национальной экономики - "НГ") для нас трагедия. И наше законодательство, к сожалению, декриминализировало домашнее насилие в 2017 году.

На пикет Алигазина пришла вместе с подругами. Они не участвовали в акции, но поддержали высказывание и помогали в подготовке мероприятия. Как рассказала Алигазина, девушки совместными усилиями 7 часов рисовали плакат. Помимо главного лозунга Анель "Жана Казахстан все так же небезопасен для женщин", на плакате указали и основные требования пикета: криминализовать бытовое насилие, ужесточить наказание для насильников, обеспечить безопасность жертв насилия, а также создать эффективные механизмы контроля и мониторинга за соблюдением законов.

Некоторые эксперты считают: бытовое насилие в Казахстане декриминализовали, потому что полиция чаще всего отказывала в возбуждении дела. И чтобы была хоть какая-то возможность приструнить обидчика, статью перенесли в Административный кодекс. По мнению Анель Алигазиной, эту проблему можно решить, если полиция будет проводить опросы среди жертв насилия и мониторинг женщин из социально уязвимых слоев населения.

В парк Победы пришли не только сторонники, но и противники Алигазиной. Жительница Костаная Ирина (она категорически отказалась назвать свою фамилию - "НГ") одновременно с Анель развернула свой плакат с надписью "Я против феминизма". Ее пикет никто не согласовывал. Представители акимата, увидев второй плакат, предприняли попытку прекратить едва начавшийся пикет Алигазиной. Но обошлось. Ирина быстро свернула свой плакат.

- Я проходила мимо, представляете, я постоянно хожу с этим плакатом, - сказала Ирина. И попыталась перекричать Анель, которая давала интервью журналистам. - Конечно, я буду мешать! Я пришла срывать пикет. Я считаю, он неправильный, так как нужно спрашивать мнение всех женщин Казахстана, а не отдельно стоящих. Если женщина в чем-то ущемлена, это ее внутренние проблемы!

Позже Ирина пояснила - она согласна, что бить женщин - это плохо. Но в борьбе за права женщин видит "угрозу распространения ЛГБТ и опасность того, что детей будут изымать из семей". А в фиолетовом кулаке на плакате Анель ее противница разглядела символ фонда американского финансиста Джорджа Сороса. Ирина пояснила, что узнала о пикете из социальных сетей и "решила пройти мимо, посмотреть, как он пройдет".

- В прошлом году организация "Феминита" проводила митинг в Алматы, где тоже кричали против бытового насилия, но при этом под видом защиты женщин открыто пропагандировали ЛГБТ-ценности, против чего я активно выступаю, - объяснила Ирина. - Я - неравнодушный гражданин. Мы в прошлом году изучали закон о семейно-бытовом насилии, который внесли в мажилис, где очень много опасных моментов. Например, предлагалось внести понятие "экономического насилия". То есть, это несло угрозу того, что очень много бедных семей попали бы тогда под внимание органов опеки. И получили бы возможность изымать ребенка из семьи. Предлагается даже внедрить такое понятие "профессиональные приемные семьи". Депутаты говорят, что эти семьи будут принимать детей, изъятых у неблагополучных семей. Какие именно семьи будут считать неблагополучными, мы пока не знаем. Я против того, чтобы ребенка без суда и следствия изымали из семьи.

С Ириной долго дискутировали подруги Анель Алигазиной, переубедить друг друга они не смогли. Но Ирина после беседы с представителями акимата перестала вести себя агрессивно.

На пикет отводилось два часа. Прохожие интересовались плакатом Анель, рассматривали его и шли дальше. Некоторые задавали вопросы, чтобы уточнить ее позицию. Сторонники Алигазиной активно фотографировались с ней.

- Я понимаю, что немного людей в парке увидят мой плакат, мою позицию, - резюмирует итоги пикета Алигазина. - Я рассчитываю, что тот же акимат заинтересовался тем, какая цель моего пикета, с какими требованиями я выступаю. Многие СМИ расскажут о пикете. И я надеюсь, что у многих людей откликнется моя позиция.

UPD: Отвечая на запрос журналиста, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области сообщили, что в действиях Ирины, развернувшей плакат против феминизма, признаков административного правонарушения не усмотрено. После проведения представителями акимата разъяснительной беседы она покинула место проведения пикета. В полиции отметили, что "общественный порядок во время мероприятия нарушен не был".

Фото Георгия ГОВОРОВА

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