6 декабря на страничке ОФ "Дебора KST" появилась публикация о том, что жительнице областного центра отказали в согласовании митинга, приуроченного к международному женскому дню. В качестве причины отказа чиновники указали, что с 7 по 9 марта все три локации города, где разрешено проводить митинги, заняты общественными мероприятиями. Как выяснила "НГ" - это далеко не первый случай, когда акимат отказывает костанайцам в их законном праве на мирные собрания. Сегодня, 22 января, мы попросили прокомментировать ситуацию акима Костаная Марата ЖУНДУБАЕВА.

Жительница Костаная Азиза К. пытается согласовать митинг к международному женскому дню уже второй год подряд. В феврале 2023 года ей отказали по схожей причине - 8 марта все места для митингов уже заняты.

Фото из архива "НГ"

В декабре 2023 года Азиза попыталась согласовать митинг 8 марта 2024 года. Ей отказали. Девушка подала новые заявки на 7 и 9 марта, но в акимате вновь не смогли согласовать мирное собрание.

- В 2023 году важные ремонтные работы, в грядущем 2024 мероприятия три дня подряд, которые уже сейчас, со слов акимата, запланированы, - сообщают в соцсетях ОФ "Дебора KST". - И культурные, и оздоровительные мероприятия готовятся к Международному женскому дню. Но только не то, что действительно нужно женщинам: поднять важный вопрос безопасности и защиты от насилия. В Международный женский день женщинам не дают говорить.

По закону в Костанае, согласно решению городского маслихата, есть всего три места для проведения митингов - площадь Целинников, парк Победы и аллея по ул. Текстильщиков. В отделе внутренней политики, отвечая на письменный запрос "НГ", прокомментировали отказ в митинге так:

- В период с 7 по 9 марта с 10 до 18 часов на территории парка Победы планируются следующие мероприятия - городской турнир по скандинавской ходьбе (7 марта), традиционный легкоатлетический пробег "Ради женщин на край света" (8 марта), комплекс мероприятий по спортивному ориентированию (9 марта). На площади Целинников с 10 до 18 часов акция-флешмоб "Встречают по обложке" (7 марта), видеочеллендж "Аяулы ханымдар" (8 марта), информационный час "Покорители целины" (9 марта). На аллее по ул. Текстильщиков с 10 до 18 часов мероприятие "Шуакты Наурыз" (7 марта), турнир по скандинавской ходьбе (8 марта), экологическая акция "TazaLike" (9 марта).

То, что все эти мероприятия займут целый день, вызывает большие сомнения. Но даже если так, то в отделе внутренней политики обязаны предоставить альтернативное место и время для проведения мирного митинга. Эта норма появилась в результате поправок, предложенных президентом Касым-Жомартом Токаевым в 2020 году. Однако в отделе внутренней политике эту норму закона комментировали коротко - "предложить альтернативу заявителю не представляется возможным". И все. Закон требует, но чиновники не могут его исполнить.

- Отдел внутренней политики в большинстве случаев отказывает в проведении мирных собрания и случай с митингом к Международному женскому дню лишь один из таких примеров. Хотим спросить, в Костанае не хватает мест для проведения мирных собраний или отдел внутренней политики так плохо работает и игнорирует требования закона? - спросил корреспондент "НГ" сегодня на аппаратном совещании.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Эти локации маслихатом утверждены, это должен общественный совет изучить, я вам сейчас не могу сказать, можем мы увеличить количество мест или нет, - ответил Марат Жундубаев. - Три места существует.

- Все ответы даны в правовом поле, - поддержал акима его заместитель Мажит ШУЛЕНОВ. - На самом деле, как можно утверждать, что наш отдел плохо работает, если не мероприятия отдела проходят в этих локациях. Мы посмотрим, можно ли увеличить количество мест для мирных собраний.

Корреспондент "НГ" напомнил о том, что акимат не в первый раз отказывает в проведении митинга под предлогом проведения культурных и спортивных мероприятий. В апреле акимат не согласовал митинг, на котором планировалось высказать несогласие с итогами выборов в мажилис и маслихаты. Корреспонденты "НГ" побывали на тех мероприятиях и выяснилось, что у акимата была возможность согласовать мирное собрание. Аллея по ул. Текстильщиков и вовсе пустовала. Но в акимате этого не сделали.

- Заявитель имеет право подать в суд, если он не согласен с указанными причинами, - ответил Шуленов.

- Мажит Максутович, в правовом поле двигайтесь, - перебил своего заместителя Марат Жундубаев. - Если вы недовольны, можете в суд подать. Если вы считаете, что отдел внутренней политики превышает свои полномочия, пожалуйста, есть прокуратура и суды. Но просто хочу сказать - для города то, о чем вы говорите, это не столь важный вопрос. Письменно напишите, мы вам письменно ответим. Сегодня есть более жизненные вопросы, которые мы сегодня обсуждаем. Если вы не согласны, можете остаться при своем мнении. Мы живем в правовом государстве, пожалуйста, если вас что-то не устраивает, разбирайтесь.

По данным отдела внутренней политики, в Костанае в 2021 году из 17 обращений о проведении митинга отказано в 11 случаях, в 2022 году из 39 обращений отказали по 30, за 11 месяцев 2023 года из 38 обращений отказали в 30 случаях. Не лучше ситуация с одиночными пикетами. Их можно проводить почти в любой точке города, однако, в 2022 году из 6 обращений отказали в 5, а из 18 заявок, поступивших за 11 месяцев 2023 года, отказано в 17 случаях.