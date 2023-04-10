Костанайский активист Сергей ЗИНЧЕНКО 3 апреля подал в акимат уведомление с просьбой согласовать митинг. Цель мероприятия - выразить несогласие с итогами выборов в мажилис и маслихаты. 5 апреля он получил отказ.





Городской маслихат в 2020 году определил три места для проведения мирных собраний: парк Победы, площадь Целинников и аллея по ул. Текстильщиков. Руководитель отдела внутренней политики акимата Костаная Кайрат КАЗЕЗ сообщил: в указанный в заявлении Сергея Зинченко день - воскресенье 9 апреля - все три места оказались заняты.

- На площади Целинников и в парке Победы будут проводиться акции студентов КРУ им. Байтурсынова и Костанайского колледжа автомобильного транспорта, - сообщил Казез. - На аллее по ул. Текстильщиков в границах пр. Кобланды батыра и ул. Каирбекова проводятся строительно-монтажные работы в здании Дворца бракосочетаний. Осуществляется постоянный подвоз строительных материалов. На основании письма СПК «Тобол» проведение общественно-массовых мероприятий на аллее не является безопасным для населения.

Как отмечает Зинченко, похожий отказ власти дали другой гражданской активистке, которая предлагала провести митинг 6 апреля. Отличается ответ лишь тем, что парк и площадь были заняты из-за санитарной очистки территории, а не из-за студенческих акций. Митинги против нечестных выборов в мажилис и маслихаты отказались согласовывать и в других городах Казахстана. Например, в Актобе причиной тоже назвали саночистку территории.

В Алматы митинг, хоть и не согласовали, но его все равно провели. Как пишет «Власть», около 70 человек, среди которых были кандидаты в депутаты Мухтар Тайжан, Инга Иманбай и Рысбек Сарсенбай, вышли на площадь Республики.

В Костанае активисты просили согласовать проведение митинга 9 апреля с 12 до 14 часов. Планировалось, что придет не больше 150 человек.





Корреспондент "НГ" в 12 часов воскресенья пришел на площадь Целинников. Здесь дежурили около десятка полицейских, в разных частях были припаркованы несколько полицейских машин. Спустя несколько минут на площадь пришла группа студентов. Как оказалось, они участвовали... в съемках фильма.

Абай Дуйсеков (справа)



- Мы снимаем фильм про молодежь Костанайской области, - рассказал «НГ» директор Молодежного ресурсного центра Абай ДУЙСЕКОВ. - Здесь студенты КРУ, в том числе которые приехали по программе «Серпин». Площадь Целинников - одна из достопримечательностей нашего города. Мы хотим показать в фильме, что здесь молодежь тусуется. Студенты здесь, в том числе, для массовки. Фильм снимается по нашей инициативе. Хотим показать в нем, по каким программам к нам приезжает молодежь, как им здесь живется. Планируем выехать в районы, где работает молодежь по программе «С дипломом в село». Пока не могу сказать, сколько продлятся съемки, но как только мы его сделаем, опубликуем в наших социальных сетях.

После небольшого вступительного слова от директора МРЦ действительно начались съемки. Снимали на телефон, установленный на штатив. Начали с маленьких сцен, поэтому большинство студентов отдыхали на лавочках. Пока ждали реквизит, играли в вышибалы.

- Фильма, какого фильма? Я не слышала о нем вообще, - сообщила студентка 1-го курса Парвина АБДУРАХИМОВА. - Нам староста сказала, что нужно прийти. Я и пришла. Мы думали, что будет субботник. Поэтому без макияжа пришли.

За съемками фильма наблюдал и Сергей Зинченко. Он отметил - по закону власти должны были предложить активистам другое место или время для митинга.





- В нашей инициативной группе общественники, гражданские активисты, блогеры, - рассказал Зинченко. - Мы видим систематические отказы по всему Казахстану. Наша инициативная группа пока наблюдает за тем, как проходят акции 9 апреля. Но мы планируем обратиться в суд, чтобы признать незаконным отказ в согласовании митинга.





Зинченко не мешал съемкам фильма и через несколько минут ушел с площади. Полиция на его визит никак не отреагировала.





Студентов автодорожного колледжа корреспондент «НГ» застал на выходе из парка Победы в 12:30. Около 15 подростков участвовали здесь... в воспитательном часе.

- Эти дети живут в общежитии нашего колледжа ,в выходные мы проводим для них воспитательный час, - рассказала «НГ» воспитатель общежития колледжа Гульнур БАЛАБАЕВА. - Ребята в основном из поселков, и в этом парке в первый раз. Я знакомила их с героями Отечественной войны, посмотрели памятник воинам-интернационалистам. А теперь у нас вторая часть - спортивное мероприятие. Мы хотели воспользоваться полем возле парка, но оно закрыто почему-то. Если это для молодежи, то почему закрыто? Этот вопрос надо поднять. Пойдем теперь на тренажеры на спортивной площадке.





Студенты ушли и парк оказался абсолютно доступен для массовых мероприятий. Если, конечно, безопасности митингующих не угрожали прогуливающиеся по парку мамы с колясками.

Такая же ситуация - с Дворцом бракосочетания. В 13 часов никаких строительных работ и подвоза стройматериалов здесь не было. О ремонте напоминала лишь лента на главной лестнице и пустующие строительные леса на втором этаже.





- Сергей Зинченко мог повторно написать уведомление на другую дату и время, - прокомментировал руководитель отдела внутренней политики акимата Костаная Кайрат Казез. - Мы изучили его уведомление, сверили с ранее поданными заявками на мероприятия. По выходным там просто часто проводятся мероприятия. А по бульвару Молодежи нам еще осенью СПК «Тобол» прислал письмо, что просят ограничить массовые мероприятия из-за ремонта дворца. В письме не обозначено, в какие дни они будут завозить материалы. Пока ремонт не завершен, мы ссылаемся на это письмо. Вы сами понимаете - митинг может собрать 10, а может 500 человек. Не дай бог там доска с гвоздем будет лежать, кто-то наступит, а нам потом отвечать.

- Складывается впечатление, что акимат по формальному признаку отказывает в согласовании, хотя, согласно ст. 8 и 11 Закона «О порядке организации и проведения мирных собраний в РК», акимат может предложить другое время и место организатору митинга. Почему просто не предложить сдвинуть митинг на час позже после акций студентов? - спросил корреспондент «НГ».

- Я не говорю про обращение Зинченко, а говорю в целом о ситуации - большинство уведомлений подаются неправильно, - ответил Казез. - Когда человек подает правильное уведомление, то у нас нет никаких ограничений. У нас же прошел митинг той же Каибжановой по пенсионному возрасту. Никаких препятствий не было же. За прошлый год прошло три или четыре митинга. Если бы такое было, что подали 50 уведомлений и ни одно не согласовали, тогда бы можно было такой вопрос поднимать.

Фото Георгия ГОВОРОВА

