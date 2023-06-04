7 мая жительница Костаная Анель АЛИГАЗИНА подала уведомление в акимат Костаная с просьбой согласовать 14 мая одиночный пикет в центральном парке. Цель пикета - обозначить свою гражданскую позицию. Анель пояснила, что во время пикета ею будет использован лозунг о свободе.

В своем уведомлении Анель Алигазина не стала указывать причину выхода на одиночный пикет. Акимат считает это нарушением и причиной своего отказа / Фото Андрея СКИБЫ

- Я хотела напомнить, что согласно Конституции, наша страна утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы, - пояснила «НГ» девушка. - Причиной послужила информация в СМИ о задержаниях активистов гражданского движения Oyan, Qazaqstan! Дархана Шарипова и Влады Ермольчевой. Их задержали 6 мая и доставили в спецприемник Алматы, они провели там 15 суток (на данный момент их уже отпустили - «НГ»). Дархана арестовали за участие в мирном собрании 20 ноября 2022 года, Владу - за одиночный пикет в марте 2023 года.

Анель объяснила корреспонденту «НГ», что в самом уведомлении она не указывала причину своего пикета.

- Я постоянно слежу за этими активистами, я думаю, что они голос нашего Казахстана, и, если мы позволим властям отрубить эти голоса, я думаю, что это не приведет ни к чему хорошему. Они многое делают для нас и самое малое, что я могу сделать для них - выйти на одиночный пикет, - пояснила Алигазина. - Но я понимаю, что, если я выйду в Костанае на одиночную акцию с лозунгом «Свободу Владе и Дархану!», то люди меня не поймут. Я думаю, у нас люди мало осведомлены об этом, поэтому они не поймут мою отсылку и просто пройдут мимо. Поэтому я специально не указывала причину и хотела выйти с лозунгами: «Казахстан, когда мы добьемся свободы?», «Слышали ли вы, что такое свобода? Ощущаете ли вы ее?». Я считаю, что акция покажет, что свобода слова у нас есть и мы можем ее добиться таким путем.

В итоге отдел внутренней политики акимата Костаная отклонил уведомление Анель на том основании, что по закону между сроком подачи уведомления в МИО и проведения пикета должно быть минимум 5 рабочих дней. Но так как были праздники, Алигазина этого не учла.

14 мая Анель вновь подала уведомление о проведении пикета с аналогичной целью и в том же месте 21 мая. В акимате ей вновь отказали.

В ответе руководитель отдела внутренней политики акимата Костаная Кайрат КАЗЕЗ пояснил, что согласно п. 10 ст. 1 Закона РК «О порядке организации и проведения мирных собраний в РК», пикетирование - это присутствие одного гражданина РК в определенном месте и в определенное время с целью публичного выражения мнения по общественно значимым вопросам и (или) действиям (бездействиям) лиц и (или) органов, организаций, а в уведомлении цель пикетирования не имеет признаков общественно значимых вопросов и не связана с действием (бездействием) лиц и (или) органов организаций, а также носит неопределенный характер.

- У нас нет перечня общественно значимых проблем и какую бы я тему не подняла, можно преподнести это так, словно это не общественно значимая проблема, - прокомментировала ответ акимата Анель. - Я думаю, что основной отказ был не из-за того, что я не указала подробности. Также, у меня есть право не объяснять, что меня побудило на одиночный пикет. Возможно, что это что-то личное.

Алигазина отметила, что, когда она отправила уведомление в первый раз, акимат не указывал ей, что нужно писать подробности в своем уведомлении, хотя оно было идентично второму. Девушка уверена в том, что составила уведомление правильно и по закону, так как в этом ей помогали опытные юристы из таких правозащитных организаций как Казахстанское международное бюро по правам человека и ОФ «Молодежная информационная служба Казахстана» (МИСК).

- На мой взгляд, это действительно удобный ответ на все поступившие в акимат уведомления, где цели подающих уведомление о проведении пикета могут для отдела внутренней политики «не иметь признаков общественно значимых вопросов, - прокомментировал ответ властей юрист юридического сервиса МИСК (г. Астана) Юрий КАРПИНСКИЙ. - Ошибок в заполнении уведомления нет, цель пикета для нас ясна, но опять же стоит обратите внимание на фразу: «не имеет признаков общественной значимости». Вопрос к законодателю, что является общественно значимой темой, а что нет? А также стоит спросить акимат, что является «общественно значимыми вопросами»? И не являются ли цели пикета для них «неудобными»?

Мы направили запрос в отдел внутренней политики с просьбой прокомментировать отказ в проведении пикета Алигазиной и пояснить, что в понимании чиновников является общественно значимой темой, а что нет, и как Анель должна была составить уведомление по закону и на их взгляд.

- Она не обозначила в своих уведомлениях цель пикетирования, а по закону она обязана была это сделать, - пояснил «НГ» Казез. - В уведомлении должна быть указана цель мирного собрания, которая должна носить определенный характер.

Он добавил, что, например, в 2020 году в ответ на обращение корреспондента «НГ» Георгия Говорова, акимат Костаная дал разрешение на проведение одиночного пикета, так как была указана конкретная цель мероприятия - привлечение внимания костанайцев к проблеме информирования населения о статистике коронавирусной пневмонии.

Анель отметила, что после того, как в КРУ им. Байтурсынова, в котором она учится, узнали про то, что она хочет организовать одиночный пикет, ее искали педагоги. Они хотели узнать причину, по которой Алигазина собирается выйти на пикет.

- Мне было неприятно, они сказали мне: «Потерпи немного, дай закончить университет, ты же на гранте!», - рассказала девушка. - Они говорят, что «у них есть работа, что они не могут говорить, не могут выйти на пикет, так как я». У нас преподаватели настолько боятся руководства и властей, что даже если они видят, например, что подрядчик плохо делает ремонт дороги возле их дома, они побоятся даже просто отправить это в соцсети или в СМИ!

По ее словам давление на нее оказывали и власти. Девушка пояснила, что после подачи уведомления и в первый, и во второй раз ей стали поступать частые звонки от сотрудников и руководителя отдела внутренней политики. В акимате нам сообщили, что «ответ Алигазиной по двум обращениям был предоставлен по абонентскому номеру сотовой связи, указанный организатором мирного собрания. Состоялся телефонный разговор с ней, в ходе которого Анель подтвердила получение ответа».

После второго отказа Анель обжаловала ответ отдела внутренней политики прямо на портале, где подавала уведомление.

- Со мной связался Кайрат Казез и пытался разъяснить мне мою ошибку, и почему не стоит создавать конфликтную ситуацию. Если внутренняя политика права и отказ был законным, то я жду официального ответа в e-otinish, как и подавала жалобу, - пояснила она.



Анель подчеркивает, что у многих людей нет юридической поддержки, и МИСК и другие правозащитные организации не всегда могут проконсультировать оперативно, а значит эта ответственность лежит на сотрудниках госорганов.

8 октября 2021 года, когда Сергей Зинченко хотел провести митинг в Парке Победы, туда пригнали уборочную технику / Фото из архива «НГ»

Отметим, что акимат неоднократно отказывал гражданским активистам в проведении собраний и мирных митингов в областном центре по очень разным причинам. Так, 8 октября 2021 года, во время планирования организации митинга против повышения цен на сжиженный газ в парке Победы костанайским активистом Сергеем Зинченко туда пригнали уборочную технику, а 5 апреля этого года ему отказали в проведении митинга «против нечестных выборов», так как все места для проведения митинга уже заняты... студентами. Однако митинги всегда разрешали проводить женщинам, которые требуют снизить пенсионный возраст.

5 января 2022 года был самый масштабный и агрессивный в истории Костаная несанкционированный митинг

Конечно, при составлении уведомлений активисты могут ошибаться, что не раз отмечали в акимате, но зачастую власть будто специально отказывает им в проведении митингов, происходят очень странные «совпадения» именно в день и в месте их проведения. Иногда это заставляет людей выходить на митинги без уведомления, нарушая закон, как это было, например, во время акции владельцев автомобилей с лозунгом «Аким, выходи!» или во время известных «январских событий», что порой может привести к непредсказуемым и даже ужасным последствиям.